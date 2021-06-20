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    Валлийцы отстоят ничью с Италией?

    Италия — Уэльс. Дерзкая ставка за 4.08 на матч Евро-2020 20 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Уэльс
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    Гарет Бэйл
    Италия сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 20 июня, начало — в 19:00 мск. Италия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Италия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Италии

    Команда Роберто Манчини первой обеспечила себе выход в плей-офф. Оба своих матча сборная Италии выиграла с одинаковым счетом 3:0.

    Впрочем, мотивация на заключительный матч группового этапа у команды имеется. Как минимум, оставить за собой первое место в квартете.

    Для этого команде Манчини будет достаточно и ничьей, но устроит ли она Италию?! Тем более, игра у команды сейчас, что называется, пошла.

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    Не примет участие в матче травмированный защитник Алессандро Флоренци. Не факт, что сыграет и опытнейший Джорджио Кьеллини.

    Сборная Уэльса

    Валлийцам проигрывать категорически нельзя, ведь в параллельной встрече Швейцария наверняка одолеет турок. Ничья была бы к месту.

    Сборная Уэльса с Турцией справилась относительно легко (0:2). А вот с итальянцами будет не так просто.

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    • Из шести очных встреч с Италией, валлийцы выиграли только однажды. Правда, произошло это еще 19 лет назад.

    Гарет Бэйл пока не забивал (даже пенальти не реализовал). Между тем, лидер валлийцев намерен открыть счет своим голам в важнейшем для команды матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.50, на ничью за 4.08, а на Уэльс — за 8.50.

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    Итальянцы пока демонстрировали стопроцентный результат, но с валлийцами будет не так просто.

    Британцы попытаются не проиграть, для чего будут сдерживать атаки одного из фаворитов Евро.

    Валлийцы отлично действуют в обороне, и наверняка намерены остановить атаки команды Манчини. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.08. Для остальных — более умеренный прогноз.

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