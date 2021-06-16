Сборная Турции сыграет против команды Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 16 июня в Баку (Азербайджан), начало — в 19:00 мск. Турция — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

Сборная Турции — на данный момент главное разочарование Евро. Турки катастрофически плохо сыграли в стартовом матче против Италии. Даже хуже, чем Россия с Бельгией.

В игре, которая состоялась в Риме на «Стадио Олимпико», команда Шенола Гюнеша уступила со счетом 0:3. Где-нибудь в Стамбуле футболистов сборной просто не выпустили бы со стадиона.

Сложно сказать, что произошло, с чем связана настолько слабая игра. В сборной Турции собраны достаточно сильные футболисты, есть звезды, но по уровень командной игры они с трудом напоминали участника финальной части Евро.

Все прогнозы на Евро-2020

Италия доминировала в течение всего матча — с первой до последней минуты. Настрой «Скуадры Адзурры» тоже стоит учитывать, это немаловажный фактор, но даже в такой ситуации сложно было предположить, что Турция сыграет настолько слабо.

Три удара за 90 минут и ни одного в створ — это все, на что оказались способна турецкая сборная в тот день.

Уэльс

Будем говорить откровенно, не впечатлила в первом матче и сборная Уэльса. Но, во-первых, валлийцы не проиграли, а во-вторых — в их случае все было не настолько плачевно.

В минувшую субботу Уэльс сыграл вничью со сборной Швейцарии — 1:1. Учитывая, как развивались события на поля, это, безусловно, большая удача для команды Роба Пэйджа.

Уэльс слабо провел первый тайм, почти сразу после перерыва пропустил, но потом соперник допустил очень серьезную стратегическую ошибку. Вместо того, чтобы забить еще один мяч, швейцарцы зачем-то прижались к своим воротам. В итоге Уэльсу удалось создать хороший момент и забить.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Уэльса играет в самый простой футбол, абсолютно ничего хитрого, но при этом надо не забывать, что у нее есть такие игроки, как Гарет Бейл, Аарон Рэмзи и Дэниэл Джеймс, который могут в любой момент что-нибудь придумать.

Прогноз и ставка

На Турцию в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Уэльса — за 3.34.

Турции надо что-то срочно менять в игре, в составе — иначе уже после ближайшей встречи можно будет заказывать билеты домой.

Уэльс же вряд ли будет что-то менять. Валлийцы снова будут терпеть, отдадут сопернику мяч — в общем, минимум риска, максимум осторожности.

В общем, напрашивается ставка на ничью. 0:0 или 1:1 — третьего варианта тут не дано.

Ставка — ничья за 3.20.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 1.95.