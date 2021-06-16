В среду, 16 июня, во втором туре группового этапа Евро-2020 квартета А сборная Италии в Риме на «Стадио Олимпико» сыграет с командой Швейцарии. Начало — в 22:00 по мск. Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

В первом туре Евро-2020 сборная Италии на оставила шансов турецкой команде, разгромив оппонента со счетом 3:0, забив все голы уже после перерыва.

После данной виктории «Скуадра Адзурра» продлила свою серию без поражений до 28 матчей , где было пять мировых и 23 победы. Сейчас у нее девять выигрышей подряд, гда она даже не пропускала.

Напомним, что перед стартом континентального первенства подопечные Роберто Манчини разгромили 7:0 Сан-Марино и 4:0 Чехию. А ранее в отборе к ЧМ-2022 они с одинаковым счетом по 2:0 одержали победы над Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.

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Еще в этот удачный период итальянцы крупно обыграли 4:0 Эстонию в спарринге, а также переиграли Польшу и Боснию по 2:0 в розыгрыше Лиги наций-2020, где они стали победителем своего квартета и пробились в финальную часть.

Швейцария

Сборная Швейцарии стартовала на данном турнире с мирового исхода против команды Уэльса, сыграв 1:1, обменявшись голами с оппонентом в середине второй половины игры.

Этим результатом «нати» продлили свою беспроигрышную серию до восьми матчей , но прервали свой 6-матчевый победный период, где, правда, одна виктория была технической.

Помимо данного поединка, швейцарцы провели в этом году еще пять встреч. Еще в марте в квалификации к ЧМ-2022 они поочередно одолели 3:1 в гостях Болгарию и 1:0 дома Литву.

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Затем в товарищеской игре подопечные Владимира Петковича переиграли дома 3:2 Финляндию, а непосредственно перед чемпионатом Европы в спаррингах одолели в родных стенах США 2:1 и Лихтенштейн 7:0.

За последние 20 лет эти сборные провели между собой четыре поединка, в которых один раз выиграли итальянцы и трижды они играли вничью. Минувшая их встреча датирована 2010 годом, закончившаяся со счетом 1:1.

Ставка

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2 предлагают поставить с коэффициентом 1.71, а на низовой исход дают 2.26.

В шести из девяти последних матчей сборной Италии в них было забито 2-3 мяча. Именно такое количество голов мы ожидаем и в данном поединке.