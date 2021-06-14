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    Выиграет ли Колумбия первый матч на Кубке Америки?

    Колумбия — Эквадор. Прогноз (к. 2.05) на матч Кубка Америки по футболу 14 июня 2021 года

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    Колумбия сыграет с Эквадором
    В понедельник, 14 июня, сборная Колумбии сыграет с командой Эквадора в матче Кубка Америки. Встреча, которая пройдет в Куябе на стадионе «Пантанал», начнется в 03:00 по московскому времени. Колумбия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Колумбия

    Сборная Колумбии потерпела два поражения в восьми предыдущих матчах во всех турнирах. В двух последних она не проиграла.

    Команда в пяти предыдущих матчах отборочного турнира на ЧМ-2022 набрала восемь очков и на данный момент занимает в турнирной таблице пятое место.

    «Кофейщики» осенью провалили два матча, после чего в местной федерации футбола решили сменить главного тренера. Вместо португальца Карлуша Кейруша был назначен Рейнальдо Руэда.

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    По всей видимости, решение было правильным. На прошлой неделе Колумбия разгромила сборную Перу — 3:0. После этого она сыграла вничью с Аргентиной (2:2).

    Эквадор

    На прошлой неделе сборная Эквадора в отборочном матче потерпела выездное поражение от команды Бразилии со счетом 0:2, пропустив оба мяча уже после перерыва.

    Этим фиаско «триколор» прервали свою 4-матчевую победную серию. Еще в этом году они на своей поле переиграли в контрольном поединке Боливию 2:1, а также выиграли три игры в квалификации.

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    • В этих поединках эквадорцы справились в гостях с теме же боливийцами 3:2, а в родных стенах одолели 4:2 Уругвай и 6:1 Колумбию. Перед этим они в первом туре отборочного цикла уступили Аргентине 0:1 на ее территории.

    Неудачная серия продолжилась 21 июня, когда коллектив уступил на своем поле Перу с результатом 1:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом Колумбию, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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