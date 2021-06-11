Копа Америка-2021. Все, что нужно знать о турнире

10 команд из Южной Америки сразятся за победу в отложенном Кубке Америки — 47-м по счету розыгрыше трофея, все 28 матчей которого пройдут в Бразилии. Изначально турнир планировалось провести в 2020 году, однако он был отложен из-за вспышки коронавируса.

Копа Америка стартует 13 июня — в стартовом матче Бразилия сразится с Венесуэлой. Турнир будет проходить параллельно с Евро-2020. Финал Кубка Америки состоится 10 июля, но с учетом разницы во времени в Европе его можно будет увидеть рано утром 11 июля — в тот же день, что и финал Евро-2020.

Изначально турнир должны были принимать Аргентина и Колумбия. Но 31 мая его решили перенести в Бразилию.

Почему место проведения турнира перенесли?

Кубок Америки должен был проводиться более чем в одной стране впервые с 1983 года, но теперь он во второй раз подряд пройдет в Бразилии.

Колумбия лишилась права проведения турнира из-за продолжающихся гражданских беспорядков, которые включали в себя серию протестов против правительства страны после того, как оно попыталось провести спорную налоговую реформу.

Протесты в Колумбии globallookpress.com

Аргентина предложила провести все матчи в одиночку, но тоже осталась без турнира. Это произошло всего за две недели до его старта. КОНМЕБОЛ заявил, что такое решение было принято из-за «нынешних обстоятельств» — в стране наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19.

Бразилия, которая и сама сильно пострадала от пандемии коронавируса, взяла проведение турнира на себя. Но матчи будут проходить без болельщиков на трибунах. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что решение о проведении турнира не обсуждается, несмотря на широкую критику.

В Бразилии было зарегистрировано более 460 тысяч смертей от коронавируса — страна занимает второе место в мире по этому показателю после США. А также занимает третье место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 — более 60 миллионов.

Болсонару сказал: «С самого начала я говорил о пандемии: я сожалею о смертях, но мы должны жить».

Какие команды будут играть?

Обычно на Кубке Америки играют 12 сборных. Две из них — это приглашенные сборные из Северной Америки или Азии, которые присоединяются к 10 командам из Южной Америки.

Австралия и Катар, как два предыдущих победителя Кубка Азии, должны были принять участие в Копа Америка в этом году. Но в итоге обе страны отказались из-за совпадения графиков, которое произошло после того, как были перенесены матчи квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, в чемпионате континента сыграют Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор.

Неймар globallookpress.com

10 команд разбиты на две группы. В 1/4 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Группа A: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла

Группа B: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай

Матчи пройдут в городах Бразилиа, Гояния, Куяба и Рио-де-Жанейро, а финал пройдет на знаменитом стадионе «Маракана»

Кто фавориты?

Несмотря на то, что Аргентина больше не играет на своей территории, она с Лионелем Месси, жаждущим выиграть трофей, по-прежнему входит в число фаворитов турнира.

33-летний Месси выиграл 10 титулов Ла Лиги и 4 раза побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной». Но все еще не выиграл большой турнир со своей страной.

Нападающий трижды проигрывал в финалах Кубка Америки. В последний раз это произошло в 2016 году — в серии пенальти против Чили. Незабитый пенальти побудил Месси уйти из сборной, но через два месяца он все-таки передумал.

Победа Аргентины позволит им сравняться с Уругваем (15 титулов) в списке самых успешных стран Кубка Америки.

Что касается Уругвая, то, хоть они и не побеждали с 2011 года, за ними по-прежнему стоит следить, особенно с учетом впечатляющих сезонов, которые провели нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Луис Суарес globallookpress.com

Действующий победитель Бразилия также входит в число претендентов. Они стремятся завоевать свой 10-й титул. А Неймар надеется выиграть после того, как из-за травмы пропустил победный турнир в 2019 году.

Кто главные звезды турнира?

Месси, Неймар, Дибала, Агуэро, Родригес, Санчес, Жезус, Каземиро, Маркиньос, Эдерсон. На Копа Америка будут самые громкие имена. И их будет много.

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, возможно, был главной звездой Аргентины на Кубке Америки 2019 года. 23-летний футболист провел еще один впечатляющий сезон за «Интер», забив 18 голов во всех турнирах, и зарекомендовал себя как постоянный игрок стартового состава в «Альбиселесте».

Его товарищ по «Интеру», 34-летний Артуро Видаль едет на свой четвертый Кубок Америки со сборной Чили и находится в хорошей форме, забив 4 гола в первых пяти отборочных матчах ЧМ-2022.

Луис Муриэль из Колумбии — еще одна звезда из Серии А. В этом сезоне 30-летний нападающий «Аталанты» в гонке бомбардиров уступил только Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, забив 22 гола.

Роберто Фирмино будет стремиться показать все, на что способен, на главной сцене континента. Несмотря на не лучший сезон для «Ливерпуля», в котором он забил всего 9 голов в 48 матчах, он более стабильно забивал за Бразилию.

Болельщики также будут рады увидеть, как Кавани и Суарес поведут за собой сборную Уругвая. 34-летние форварды провели хорошие сезоны в Англии и Испании, забив 38 голов на двоих.