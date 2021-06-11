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    Копа Америка-2021. Все, что нужно знать о турнире

    Когда турнир, кто с кем сыграет, кто из звезд участвует?

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    Лионель Месси
    Евро-2020 — не единственный крупный турнир этим летом. 13 июня в Бразилии стартует Копа Америка. BBC рассказывает все, что нужно знать о турнире.
    10 команд из Южной Америки сразятся за победу в отложенном Кубке Америки — 47-м по счету розыгрыше трофея, все 28 матчей которого пройдут в Бразилии. Изначально турнир планировалось провести в 2020 году, однако он был отложен из-за вспышки коронавируса.

    Копа Америка стартует 13 июня — в стартовом матче Бразилия сразится с Венесуэлой. Турнир будет проходить параллельно с Евро-2020. Финал Кубка Америки состоится 10 июля, но с учетом разницы во времени в Европе его можно будет увидеть рано утром 11 июля — в тот же день, что и финал Евро-2020.

    Изначально турнир должны были принимать Аргентина и Колумбия. Но 31 мая его решили перенести в Бразилию.

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    • Почему место проведения турнира перенесли?

    Кубок Америки должен был проводиться более чем в одной стране впервые с 1983 года, но теперь он во второй раз подряд пройдет в Бразилии.

    Колумбия лишилась права проведения турнира из-за продолжающихся гражданских беспорядков, которые включали в себя серию протестов против правительства страны после того, как оно попыталось провести спорную налоговую реформу.

    Протесты в Колумбии
    globallookpress.com

    Аргентина предложила провести все матчи в одиночку, но тоже осталась без турнира. Это произошло всего за две недели до его старта. КОНМЕБОЛ заявил, что такое решение было принято из-за «нынешних обстоятельств» — в стране наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19.

    Бразилия, которая и сама сильно пострадала от пандемии коронавируса, взяла проведение турнира на себя. Но матчи будут проходить без болельщиков на трибунах. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что решение о проведении турнира не обсуждается, несмотря на широкую критику.

    В Бразилии было зарегистрировано более 460 тысяч смертей от коронавируса — страна занимает второе место в мире по этому показателю после США. А также занимает третье место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 — более 60 миллионов.

    Болсонару сказал: «С самого начала я говорил о пандемии: я сожалею о смертях, но мы должны жить».

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    • Какие команды будут играть?

    Обычно на Кубке Америки играют 12 сборных. Две из них — это приглашенные сборные из Северной Америки или Азии, которые присоединяются к 10 командам из Южной Америки.

    Австралия и Катар, как два предыдущих победителя Кубка Азии, должны были принять участие в Копа Америка в этом году. Но в итоге обе страны отказались из-за совпадения графиков, которое произошло после того, как были перенесены матчи квалификации ЧМ-2022.

    Таким образом, в чемпионате континента сыграют Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор.

    Неймар
    globallookpress.com

    10 команд разбиты на две группы. В 1/4 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

    Группа A: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла

    Группа B: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай

    Матчи пройдут в городах Бразилиа, Гояния, Куяба и Рио-де-Жанейро, а финал пройдет на знаменитом стадионе «Маракана»

    Кто фавориты?

    Несмотря на то, что Аргентина больше не играет на своей территории, она с Лионелем Месси, жаждущим выиграть трофей, по-прежнему входит в число фаворитов турнира.

    33-летний Месси выиграл 10 титулов Ла Лиги и 4 раза побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной». Но все еще не выиграл большой турнир со своей страной.

    Нападающий трижды проигрывал в финалах Кубка Америки. В последний раз это произошло в 2016 году — в серии пенальти против Чили. Незабитый пенальти побудил Месси уйти из сборной, но через два месяца он все-таки передумал.

    Победа Аргентины позволит им сравняться с Уругваем (15 титулов) в списке самых успешных стран Кубка Америки.

    Что касается Уругвая, то, хоть они и не побеждали с 2011 года, за ними по-прежнему стоит следить, особенно с учетом впечатляющих сезонов, которые провели нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    Действующий победитель Бразилия также входит в число претендентов. Они стремятся завоевать свой 10-й титул. А Неймар надеется выиграть после того, как из-за травмы пропустил победный турнир в 2019 году.

    Кто главные звезды турнира?

    Месси, Неймар, Дибала, Агуэро, Родригес, Санчес, Жезус, Каземиро, Маркиньос, Эдерсон. На Копа Америка будут самые громкие имена. И их будет много.

    Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, возможно, был главной звездой Аргентины на Кубке Америки 2019 года. 23-летний футболист провел еще один впечатляющий сезон за «Интер», забив 18 голов во всех турнирах, и зарекомендовал себя как постоянный игрок стартового состава в «Альбиселесте».

    Его товарищ по «Интеру», 34-летний Артуро Видаль едет на свой четвертый Кубок Америки со сборной Чили и находится в хорошей форме, забив 4 гола в первых пяти отборочных матчах ЧМ-2022.

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    Луис Муриэль из Колумбии — еще одна звезда из Серии А. В этом сезоне 30-летний нападающий «Аталанты» в гонке бомбардиров уступил только Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, забив 22 гола.

    Роберто Фирмино будет стремиться показать все, на что способен, на главной сцене континента. Несмотря на не лучший сезон для «Ливерпуля», в котором он забил всего 9 голов в 48 матчах, он более стабильно забивал за Бразилию.

    Болельщики также будут рады увидеть, как Кавани и Суарес поведут за собой сборную Уругвая. 34-летние форварды провели хорошие сезоны в Англии и Испании, забив 38 голов на двоих.

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