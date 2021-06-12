12 июня на стадионе «Строитель» в Солигорске местный «Шахтер» примет «Витебск» в рамках 12 тура белорусской Высшей лиги. Поединок начнется в 20:45 по мск. «Шахтер» Солигорск — Витебск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

После 11 туров «Горняки» занимают первое место в турнирной таблице. У них 33 очка, а отрыв от БАТЭ составляет 7 пунктов.

«Шахтер» имеет стопроцентную результативность, поскольку команда выиграла во всех 11 турах. При этом она забила больше всех (25), а пропустила всего 5 мячей.

В последних турах солигорцы обыгрывали БАТЭ (1:0), «Неман» (2:1), «Динамо» Минск (1:0) и «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

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Всего команда провела 16 матчей в этом сезоне и проиграла лишь в двух из них.

«Витебск»

«Витебск» располагается рядом с зоной Лиги конференций (квалификация). У клуба 18 пунктов и шестая позиция. В этом сезоне он запомнился тем, что у него больше всего ничейных результатов (6).

Тем не менее последние три матча в чемпионате гостям выиграть удалось. Они уверенно обыграли «Сморгонь» (5:0), минимально выиграли у «Ислочи» (1:0) и одолели «Энергетик-БГУ» (3:2).

Что касается побед на выезде, то в шести выездных турах сезона коллектив лишь дважды заканчивал матч в свою пользу. Но если смотреть по количеству набранных баллов в гостях, то «Витебск» занимает 3 место с 9 очками.

Отметим, что к матчу команда из одноименного города подходит с беспроигрышной серией, состоящей из восьми матчей, которая в свою очередь состоит из четырех побед и четырех ничьих.

Прогноз и ставка

«Шахтер» показывает отличные результаты в чемпионате. Команда взяла максимальное количество очков за прошедший отрезок сезона.

Букмекеры твердо уверенны в том, что «Шахтер» выиграет этот поединок — 1.35 на хозяев и 9.40 на гостей. Ничья выставлена с коэффициентом 4.90.

Сомнений в победе «Шахтера» нет, но вопрос в том, насколько результативным выдастся этот поединок. В 3 из 4 матчей турнира хозяева выигрывали минимально. При этом они сами мало пропускают. Ставим на двойной исход — П1 и ТМ 2.5 за 3.10.