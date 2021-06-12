«Шахтер» Солигорск
После 11 туров «Горняки» занимают первое место в турнирной таблице. У них 33 очка, а отрыв от БАТЭ составляет 7 пунктов.
«Шахтер» имеет стопроцентную результативность, поскольку команда выиграла во всех 11 турах. При этом она забила больше всех (25), а пропустила всего 5 мячей.
В последних турах солигорцы обыгрывали БАТЭ (1:0), «Неман» (2:1), «Динамо» Минск (1:0) и «Торпедо-БелАЗ» (1:0).
Всего команда провела 16 матчей в этом сезоне и проиграла лишь в двух из них.
«Витебск»
«Витебск» располагается рядом с зоной Лиги конференций (квалификация). У клуба 18 пунктов и шестая позиция. В этом сезоне он запомнился тем, что у него больше всего ничейных результатов (6).
Тем не менее последние три матча в чемпионате гостям выиграть удалось. Они уверенно обыграли «Сморгонь» (5:0), минимально выиграли у «Ислочи» (1:0) и одолели «Энергетик-БГУ» (3:2).
Что касается побед на выезде, то в шести выездных турах сезона коллектив лишь дважды заканчивал матч в свою пользу. Но если смотреть по количеству набранных баллов в гостях, то «Витебск» занимает 3 место с 9 очками.
Отметим, что к матчу команда из одноименного города подходит с беспроигрышной серией, состоящей из восьми матчей, которая в свою очередь состоит из четырех побед и четырех ничьих.
Прогноз и ставка
«Шахтер» показывает отличные результаты в чемпионате. Команда взяла максимальное количество очков за прошедший отрезок сезона.
Букмекеры твердо уверенны в том, что «Шахтер» выиграет этот поединок — 1.35 на хозяев и 9.40 на гостей. Ничья выставлена с коэффициентом 4.90.
Сомнений в победе «Шахтера» нет, но вопрос в том, насколько результативным выдастся этот поединок. В 3 из 4 матчей турнира хозяева выигрывали минимально. При этом они сами мало пропускают. Ставим на двойной исход — П1 и ТМ 2.5 за 3.10.