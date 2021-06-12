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    Команда Черчесова сотворит чудо?

    Бельгия — Россия. Дерзкая ставка за 5.40 на матч Евро-2020 12 июня 2021 года

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    Роман Зобнин
    Бельгия сыграет на своем поле с Россией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 12 июня, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 12 Июня 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    Сборная Бельгии

    По составу эта сборная не должна, а просто обязана быть в призерах. Вот только всякий раз бельгийцам чего-то не хватает.

    Братья Азары и Лукаку — мощное оружие, но его еще нужно грамотно использовать. Последний, кстати, принес Бельгии победу в последнем спарринге с Хорватией.

    Наверняка попортит нервы россиянам и Дрис Мертенс. Да и вообще, последнее свидание с Бельгией полуторагодичной давности завершилось в пользу соперника (1:4).

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний с Россией бельгийцы выиграли 5 матчей из 6. Трудно найти более неудобного оппонента для команды Черчесова.

    Сборная России

    То, что стартовать сборной России придется матчем с одним из фаворитов Евро — та еще задачка. Тем более, в свете того, что наша сборная крайне слабо играет с бельгийцами.

    Тем не менее, фактор своего поля (а встреча пройдет в Санкт-Петербурге) играет в пользу наших. Почему бы Артему Дзюбе не забить на родной арене?!

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    • Правда, пока команда Черчесова смотрится не очень ярко. Хотя настрой боевой: особенно после минимальной виктории над болгарами.

    Черчесову придется решить главную задачу — перекрыть лидеров бельгийцев. Впрочем, тот же Дзюба и Александр Соболев наверняка найдут свой шанс у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.75, на ничью за 3.64, а на Россию — за 5.40.

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    Бельгия смотрится уж очень мощно, но при сильной атаке нередко допускает огрехи в обороне.

    Сборная России будет искать свой шанс, и, при хороших раскладах, сможет его реализовать.

    Максимальная концентрация и самоотдача помогут России добиться сенсационного успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа России, поставить на это можно с коэффициентом 5.40. Для остальных — более умеренный прогноз на матч.

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