Бельгия сыграет на своем поле с Россией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 12 июня, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Бельгии

По составу эта сборная не должна, а просто обязана быть в призерах. Вот только всякий раз бельгийцам чего-то не хватает.

Братья Азары и Лукаку — мощное оружие, но его еще нужно грамотно использовать. Последний, кстати, принес Бельгии победу в последнем спарринге с Хорватией.

Наверняка попортит нервы россиянам и Дрис Мертенс. Да и вообще, последнее свидание с Бельгией полуторагодичной давности завершилось в пользу соперника (1:4).

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний с Россией бельгийцы выиграли 5 матчей из 6. Трудно найти более неудобного оппонента для команды Черчесова.

Сборная России

То, что стартовать сборной России придется матчем с одним из фаворитов Евро — та еще задачка. Тем более, в свете того, что наша сборная крайне слабо играет с бельгийцами.

Тем не менее, фактор своего поля (а встреча пройдет в Санкт-Петербурге) играет в пользу наших. Почему бы Артему Дзюбе не забить на родной арене?!

Правда, пока команда Черчесова смотрится не очень ярко. Хотя настрой боевой: особенно после минимальной виктории над болгарами.

Черчесову придется решить главную задачу — перекрыть лидеров бельгийцев. Впрочем, тот же Дзюба и Александр Соболев наверняка найдут свой шанс у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.75, на ничью за 3.64, а на Россию — за 5.40.

Бельгия смотрится уж очень мощно, но при сильной атаке нередко допускает огрехи в обороне.

Сборная России будет искать свой шанс, и, при хороших раскладах, сможет его реализовать.

Максимальная концентрация и самоотдача помогут России добиться сенсационного успеха. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа России, поставить на это можно с коэффициентом 5.40. Для остальных — более умеренный прогноз на матч.