Бельгия — Россия: на что ставят?

12 июня в Санкт-Петербургепо футболу проведет первый матч на Евро-2020 . Соперник — сборная Бельгии.

Матч вызывает огромный интерес в букмекерских конторах, и БК «Олимпбет» поделилась с LiveSport.Ru данными о том, на что ставят ее игроки.

На момент написания текста заметки — около 18:30 12 июня — коэффициент на победу сборной Бельгии равен 2.05, ничья — 3.45, победа России — 4.45.

Стоит отметить, что за последние часы коэффициент на Бельгию прилично вырос . Еще накануне он был в районе 1.85.

Все прогнозы на Евро-2020

Ставки на исход матча Бельгия — Россия в БК «Олимпбет» распределись так: на победу бельгийской сборной поставили 90% игроков , на ничью — 2%, на победу российской команды — 8%.

Ставки на победу Бельгии составляют 28% от всех ставок, сделанных на матч. 5% поставили, что забьют обе команды, столько же верят, что тотал матча будет больше 2,5.

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Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз на матч Бельгия — Россия с коэффициентом 2.27. А в рубрике «дерзкая ставка» — ставка за 5.40.