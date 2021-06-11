11 июня состоится стартовый поединок групповой стадии Евро-2020, в котором сборная Турции сыграет со сборной Италии. Матч пройдет в Риме на «Олимпико». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Турция — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

С начала этого года сборная Турции не проигрывает. Она выдала хороший отрезок из шести встреч, четыре из которых команда выиграла.

Турки стартовали в 2021 году с победы над Нидерландами (4:2) в матче отбора на ЧМ-2022. Следующим заходом они разгромили Норвегию 3:0. Совсем неожиданно сборная Латвии смогла прервать победный ход «Лунных звезд», добившись ничьи со счетом 3:3.

Начиная с 27 мая, сборная Турции провела три товарищеских поединка. В первом она обыграла Азербайджан 2:1. Спустя 4 дня команда довольствовалась ничьей с Гвинеей (0:0). 3 июня «Красные» выиграли у «Молдавии» 2:0.

Все прогнозы на Евро-2020

Отметим, что в 10 последних матчах коллектива всего одно поражение.

Италия

Коллектив Роберто Манчини набрал прекрасную форму к старту Евро. У него 8 побед подряд. Причем во всех восьми матчах итальянская команда не пропускала.

В квалификации на ЧМ-2022 «Скуадра Адзурра» с одинаковым счетом 2:0 разобралась со сборными Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная Италии провела два товарищеских спарринга. Она разгромила Сан-Марино 7:0 и со счетом 4:0 одолела команду Чехии.

Прогноз на Турция — Италия Матч-открытие Евро-2020: сможет ли Италия обыграть крепкую Турцию?

Италия имеет крайне малое количество пропущенных голов в последние годы. За все матчи с 2020 по 2021 год (13 матчей) «Лазурная команда» пропустила всего 2 гола.

Ставка

Букмекеры выставили такие котировки на игру: победа Турции за 8.40, ничья за 4.00 и победа Италии за 1.52.

Турция имеет хорошую форму, но все же сборная Италии может оказаться ей не по зубам. Турки забивали немцам и голландцам больше двух голов, но у этих коллективов сейчас есть проблемы. Итальянцы же таким не страдают. У них очень надежная оборона.

Согласно котировкам, вероятность того, что Италия пропустит, очень мала. В таком случае можно поставить на то, что Турция не забьет ни одного гола (коэфф. 1.68).

Итальянская команда в последних матчах чаще всего забивала не менее двух голов. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно с коэффициентом 1.90.