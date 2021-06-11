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    Турция закончит матч без забитых голов?

    Турция — Италия. Ставка (к. 1.68) на тоталы в матче Евро-2020 11 июня 2021 года

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    Роберто Манчини
    11 июня состоится стартовый поединок групповой стадии Евро-2020, в котором сборная Турции сыграет со сборной Италии. Матч пройдет в Риме на «Олимпико». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Турция — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 11 Июня 2021 года
    Турция
  • Анкара
    •  Турция 22:00 Италия Италия
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.54
  • Ставка!
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    Турция

    С начала этого года сборная Турции не проигрывает. Она выдала хороший отрезок из шести встреч, четыре из которых команда выиграла.

    Турки стартовали в 2021 году с победы над Нидерландами (4:2) в матче отбора на ЧМ-2022. Следующим заходом они разгромили Норвегию 3:0. Совсем неожиданно сборная Латвии смогла прервать победный ход «Лунных звезд», добившись ничьи со счетом 3:3.

    Начиная с 27 мая, сборная Турции провела три товарищеских поединка. В первом она обыграла Азербайджан 2:1. Спустя 4 дня команда довольствовалась ничьей с Гвинеей (0:0). 3 июня «Красные» выиграли у «Молдавии» 2:0.

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    Отметим, что в 10 последних матчах коллектива всего одно поражение.

    Италия

    Коллектив Роберто Манчини набрал прекрасную форму к старту Евро. У него 8 побед подряд. Причем во всех восьми матчах итальянская команда не пропускала.

    В квалификации на ЧМ-2022 «Скуадра Адзурра» с одинаковым счетом 2:0 разобралась со сборными Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

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    • В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная Италии провела два товарищеских спарринга. Она разгромила Сан-Марино 7:0 и со счетом 4:0 одолела команду Чехии.

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    • Италия имеет крайне малое количество пропущенных голов в последние годы. За все матчи с 2020 по 2021 год (13 матчей) «Лазурная команда» пропустила всего 2 гола.

    Ставка

    Букмекеры выставили такие котировки на игру: победа Турции за 8.40, ничья за 4.00 и победа Италии за 1.52.

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    Турция имеет хорошую форму, но все же сборная Италии может оказаться ей не по зубам. Турки забивали немцам и голландцам больше двух голов, но у этих коллективов сейчас есть проблемы. Итальянцы же таким не страдают. У них очень надежная оборона.

    Согласно котировкам, вероятность того, что Италия пропустит, очень мала. В таком случае можно поставить на то, что Турция не забьет ни одного гола (коэфф. 1.68).

    Итальянская команда в последних матчах чаще всего забивала не менее двух голов. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно с коэффициентом 1.90.

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