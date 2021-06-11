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    Поборется ли Россия за победу в группе Евро-2020?

    Группа B на Евро-2020. Прогноз и ставки на группу B чемпионата Европы по футболу

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    Прогноз и ставки на Группа B на Евро-2020
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    Россия оказалась в группе B
    В группе B на Евро-2020 сыграет сборная России. Ее соперники — Бельгия, Дания и Финляндия. Как сложится турнирная борьба в группе? Группа B на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бельгия

    Сборная Бельгии не проигрывает девять матчей кряду во всех турнирах. В последнем перед Евро-2020 спарринге команда победила Хорватию (1:0).

    Ранее «Дьяволы» сыграли вничью со сборной Чехии (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Также коллектив вышле в полуфинал Лиги наций.

    Дания

    Сборная Дании не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах. Лишь в одном из них она сыграла вничью — с Германией (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В Лиге наций сборная Дании стала второй и не пробилась в финальную турнир. В квалификационном цикле к чемпионату мира, который стартовал в марте этого года, датчане выиграли все три проведенные встречи.

    Финляндия

    Сборная Финляндии потерпела три поражения кряду в трех предыдущих матчах. Уже шесть поединков кряду команда не выигрывает.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В целом неплохо «бело-голубые» сыграли в Лиге Наций, финишировав на второй позиции в своем квартете. Два стартовых поединка отбора к предстоящему чемпионату мира в Катаре Суоми завершили мировыми исходами.

    Россия

    В пяти предыдущих матчах во всех турнирах сборная России выиграла трижды. Лишь в одном из них она потерпела поражение.

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    • В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча чемпионата мира, начав с выездной победы над командой Мальты (3:1).

    В ноябре в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли сначала Турции (2:3), а потом были разгромлены Сербией со счетом 0:5.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Бельгию, коэффициент на победу которой в ней равен 1,67.

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    Следом за ней лучшие шансы имеет Дания — по 3,50. Меньше оценивается успех России — 5,50. Еще меньше — Финляндии — 17,00.

    Наши прогноз и ставка — Бельгия победит в группе за 1,67.

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