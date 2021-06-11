В группе B на Евро-2020 сыграет сборная России. Ее соперники — Бельгия, Дания и Финляндия. Как сложится турнирная борьба в группе? Группа B на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии не проигрывает девять матчей кряду во всех турнирах. В последнем перед Евро-2020 спарринге команда победила Хорватию (1:0).

Ранее «Дьяволы» сыграли вничью со сборной Чехии (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Также коллектив вышле в полуфинал Лиги наций.

Дания

Сборная Дании не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах. Лишь в одном из них она сыграла вничью — с Германией (1:1).

Все прогнозы на Евро-2020

В Лиге наций сборная Дании стала второй и не пробилась в финальную турнир. В квалификационном цикле к чемпионату мира, который стартовал в марте этого года, датчане выиграли все три проведенные встречи.

Финляндия

Сборная Финляндии потерпела три поражения кряду в трех предыдущих матчах. Уже шесть поединков кряду команда не выигрывает.

Календарь и таблица Евро-2020

В целом неплохо «бело-голубые» сыграли в Лиге Наций, финишировав на второй позиции в своем квартете. Два стартовых поединка отбора к предстоящему чемпионату мира в Катаре Суоми завершили мировыми исходами.

Россия

В пяти предыдущих матчах во всех турнирах сборная России выиграла трижды. Лишь в одном из них она потерпела поражение.

В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча чемпионата мира, начав с выездной победы над командой Мальты (3:1).

В ноябре в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли сначала Турции (2:3), а потом были разгромлены Сербией со счетом 0:5.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Бельгию, коэффициент на победу которой в ней равен 1,67.

Следом за ней лучшие шансы имеет Дания — по 3,50. Меньше оценивается успех России — 5,50. Еще меньше — Финляндии — 17,00.

Наши прогноз и ставка — Бельгия победит в группе за 1,67.