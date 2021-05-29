«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:30 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» традиционно ходит в середняках. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — текущая 7 позиция.

Причем жодинцы забивает почти с такой же частотой, что и пропускают (12:14). В общем, средненькие результаты при относительно стабильной игре.

В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» добыло три очка. На выезде жодинцы переиграли «Сморгонь» (1:3).

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«Торпедо-БелАЗ» редко уходит с поля без гола. При этом, жодинцы последний раз проигрывали почти полтора месяца назад, когда в полуфинале Кубка страны были уничтожены БАТЭ (4:1).

«Шахтер» Солигорск

Лидер чемпионата пока не теряло очков, и, по всей видимости, не собирается сдавать своих чемпионских позиций. «Горняки» в 10 матчах добыли максимальные 30 очков.

«Шахтер» Солигорск атакует круче всех в лиге — 24 гола. Оборона команды — вообще приятное откровение: пропущено только 5 мячей.

В минувшем туре солигорцы нанесли минимальное поражение одному из своих конкурентов за титул. Минское «Динамо» было обыграно минимально.

Разумеется, «горняки» будут стремиться продлить свою победную поступь. Все вполне реально, ведь из 5 последних встреч с торпедовцами в активе у «Шахтера» Солигорск 4 победы при одной коллизии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.79, на ничью за 3.66, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 4.54.

Хозяева неудачно играют с «горняками», да и обороняются не лучшим образом.

Солигорцы наверняка постараются добыть очередную викторию, и, скорее всего, добудут ее.

Лидер чемпионата наверняка возьмет очередные три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск с коэффициентом 1.79