«Реймс» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — 22:00 мск. «Реймс» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Вот казалось бы, занимает «Реймс» 13-е место, остался один матч — и все хорошо... Но ничего подобного. Плотность в таблице такая, что команда Давида Гийона может рухнуть на 18-ю строчку. И тогда придется играть стыковые матчи с представителем Лиги 2. Как говорится, только этого не хватало .

«Реймс» мог легко не допустить эту ситуацию, если бы выиграл хотя бы один из восьми предыдущих матчей. А так, у него три поражения и пять ничьих.

Также интересно, что «Реймс» ни разу не выигрывал на своем поле после 24 января, когда одержал домашнюю победу над «Брестом». С тех было шесть ничьих и два поражения.

Все прогнозы на Лигу 1

Если что, «Реймс» самая дружелюбная команда Лиги 1 — в 15-ти матчах с ее участием была зафиксирована ничья.

«Бордо»

Тем временем в активе «Бордо» сейчас те же 42 очка, что и у «Реймса». То есть гости находятся в аналогичной ситуации — им тоже грозит вылет из Лиги 1.

Но у «Бордо» все еще сложнее из-за ужасной разницы мячей («-15»), которая будет учитываться при равенстве очков у двух или более команд.

«Бордо» катастрофически плохо проводит вторую половину сезона. По сути, «жирондинцы» смогли на данный момент избежать позорного вылета только благодаря недавним победам над «Ренном» и «Лансом». В остальных матчах команда в основном только и занималась тем, что раздавала очки направо и налево.

«Бордо» в восьми предыдущих матчах потерпел семь поражений.

Прогноз и ставка

На «Реймс» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 2.90, а победу «Бордо» — за 3.26.

«Реймсу», возможно, хватит даже ничьей. А вот «Бордо» лучше не рисковать, в его случае нужно только побеждать.

Но глядя на результаты гостей, закрадываются сомнения в их способностях набрать три очка на поле очень крепкого соперника. К слову, в первом круге «Реймс» выиграл на поле «Бордо» со счетом 3:1.