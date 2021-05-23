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    Сможет ли «Бордо» выиграть в ключевом матче сезона?

    «Реймс» — «Бордо». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Франции 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Бордо»
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    «Бордо» может вылететь из Лиги 1
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — 22:00 мск. «Реймс» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Мая 2021 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Реймс»

    Вот казалось бы, занимает «Реймс» 13-е место, остался один матч — и все хорошо... Но ничего подобного. Плотность в таблице такая, что команда Давида Гийона может рухнуть на 18-ю строчку. И тогда придется играть стыковые матчи с представителем Лиги 2. Как говорится, только этого не хватало.

    «Реймс» мог легко не допустить эту ситуацию, если бы выиграл хотя бы один из восьми предыдущих матчей. А так, у него три поражения и пять ничьих.

    Также интересно, что «Реймс» ни разу не выигрывал на своем поле после 24 января, когда одержал домашнюю победу над «Брестом». С тех было шесть ничьих и два поражения.

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    Если что, «Реймс» самая дружелюбная команда Лиги 1 — в 15-ти матчах с ее участием была зафиксирована ничья.

    «Бордо»

    Тем временем в активе «Бордо» сейчас те же 42 очка, что и у «Реймса». То есть гости находятся в аналогичной ситуации — им тоже грозит вылет из Лиги 1.

    Но у «Бордо» все еще сложнее из-за ужасной разницы мячей («-15»), которая будет учитываться при равенстве очков у двух или более команд.

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    • «Бордо» катастрофически плохо проводит вторую половину сезона. По сути, «жирондинцы» смогли на данный момент избежать позорного вылета только благодаря недавним победам над «Ренном» и «Лансом». В остальных матчах команда в основном только и занималась тем, что раздавала очки направо и налево.

    «Бордо» в восьми предыдущих матчах потерпел семь поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Реймс» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 2.90, а победу «Бордо» — за 3.26.

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    «Реймсу», возможно, хватит даже ничьей. А вот «Бордо» лучше не рисковать, в его случае нужно только побеждать.

    Но глядя на результаты гостей, закрадываются сомнения в их способностях набрать три очка на поле очень крепкого соперника. К слову, в первом круге «Реймс» выиграл на поле «Бордо» со счетом 3:1.

    Ставка — обе команды забьют за 1.82. А что еще делать? Надо забивать. Особенно это касается «Бордо». Придется рисковать.

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