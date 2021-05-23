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    «Аталанта» — «Милан». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 23 мая 2021 года

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    «Аталанта»
    В 38-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле примет «Милан». Поединок состоится 23 мая и начнется в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Мая 2021 года
    Аталанта
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    •  Аталанта 21:45 Милан Милан
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    «Аталанта»

    За тур до финиша чемпионата Италии бергамаски с 78 очками идут на втором месте. И хотя чемпионство им уже не светит, выпасть из лигочемпионской четверки они еще могут, а значит им нужна как минимум ничья.

    В мае подопечные Джан Пьеро Гасперини в гостях разгромили «Парму» (5:2) и на своем поле справились с «Беневенто» (2:0).

    Затем в рамках Серии А они удержали выездную победу над «Дженоа» (4:3), а в финале Кубка Италии уступили «Ювентусу» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Серию А

    В 37 матчах Серии А «Аталанта» забила 90 мячей и пропустила 45. Луис Муриэль забил 22, еще 15 у Сапаты и 11 у Гозенса. Не сыграет Коваленко.

    «Милан»

    «Россонери» с 76 очками идут после 37 туров на третьем месте и тоже могут выпасть из топ-4. Чтобы этого точно не случилось им нужна победа над «Аталантой».

    В мае подопечные Стефано Пиоли выступают мощно — начали с домашней победы над «Беневенто» (2:0), после чего разгромили «Ювентус» (3:0) в Турине.

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    • Другой туринской команде повезло еще меньше — «Милан» в гостях забил семь безответных мячей «Торино». В последнем матче миланцы дома разошлись миром с «Кальяри».

    В 37 матчах «Милан» забил 72 мяча и пропустил 41 гол. 15 мячей на счету Ибаргимовича, который не сыграет из-за травмы, как и Сандро Тонали. Еще по 11 голов у Анте Ребича и Франка Кессиэ.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Милана» — 2.41.

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    В первом круге «Аталанта» победила в гостях 3:0. В прошлом сезоне «Милан» проиграл 0:5 в гостях и сыграл вничью 1:1 дома.

    Бергамаски в последних 5 матчах с «Миланом» дважды победили и дважды сыграли вничью. Та же статистика и у 5 домашних матчей с «Россонери». Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.38, ТМ 3,5 за 1.79, а также «обе забьют и ТБ 2,5» за 1.49.

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