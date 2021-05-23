«Анже»
«Анже» удалось сохранить прописку в Лиге 1. Это уже может тянуть на достижение, ведь стабильностью в игре команды и не пахло.
Правда, сейчас команда находится на 12 месте, а теоретически может подняться даже в десятку.
В минувшем туре «Анже» играл на выезде, и уступил. Правда, никому не придет в голову бросить камень в голову команды, давшей бой «Марселю», но все же уступившей (3:2).
Команда крайне пассивна в атаке: забито только 39 мячей. Да и оборону отнюдь не назовешь оплотом надежности (56 пропущенных мячей).
«Лилль»
«Лилль» сейчас находится в шикарнейшей диспозиции. Шутка ли, но за тур до окончания чемпионата от команды напрямую зависит судьба чемпионства.
«Догам» нужно просто взять и победить «Анже», и команда будет недосягаема для ПСЖ. Пока отрыв от парижан минимальный, но рассчитывать на их осечку наивно.
В активе у команды сейчас 80 очков. В минувшем туре «Лилль» дома расписал мировую с «Сент-Этьеном» (0:0). Быть может, та осечка будет долго и горько вспоминаться клубным болельщикам…
Между тем, команда Кристофа Галтье намерена нарушить гегемонию ПСЖ. Тем более, в отличной форме находится Бурак Йылмаз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.40, на ничью за 4.90, а на «Анже» — за 9.40.
Хозяева мотивированы отобрать очки у лидера, тем более, в первом круге «Анже» на выезде переиграл «Лилль».
«Лилль» имеет простую задачу: победа делает «догов» чемпионами Франции.
Нет никаких сомнений, что «Лилль» не упустит реальный шанс стать чемпионом, и будет при этом торопить открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78