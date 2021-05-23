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    «Доги» начнут согласно амбициям?

    «Анже» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Лига 1, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Лилль»
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    Бурак Йылмаз
    «Анже» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Мая 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.36
  • Ставка!
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    «Анже»

    «Анже» удалось сохранить прописку в Лиге 1. Это уже может тянуть на достижение, ведь стабильностью в игре команды и не пахло.

    Правда, сейчас команда находится на 12 месте, а теоретически может подняться даже в десятку.

    В минувшем туре «Анже» играл на выезде, и уступил. Правда, никому не придет в голову бросить камень в голову команды, давшей бой «Марселю», но все же уступившей (3:2).

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    Команда крайне пассивна в атаке: забито только 39 мячей. Да и оборону отнюдь не назовешь оплотом надежности (56 пропущенных мячей).

    «Лилль»

    «Лилль» сейчас находится в шикарнейшей диспозиции. Шутка ли, но за тур до окончания чемпионата от команды напрямую зависит судьба чемпионства.

    «Догам» нужно просто взять и победить «Анже», и команда будет недосягаема для ПСЖ. Пока отрыв от парижан минимальный, но рассчитывать на их осечку наивно.

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    • В активе у команды сейчас 80 очков. В минувшем туре «Лилль» дома расписал мировую с «Сент-Этьеном» (0:0). Быть может, та осечка будет долго и горько вспоминаться клубным болельщикам…

    Между тем, команда Кристофа Галтье намерена нарушить гегемонию ПСЖ. Тем более, в отличной форме находится Бурак Йылмаз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.40, на ничью за 4.90, а на «Анже» — за 9.40.

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    Хозяева мотивированы отобрать очки у лидера, тем более, в первом круге «Анже» на выезде переиграл «Лилль».

    «Лилль» имеет простую задачу: победа делает «догов» чемпионами Франции.

    Нет никаких сомнений, что «Лилль» не упустит реальный шанс стать чемпионом, и будет при этом торопить открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78

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