«Анже» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Анже» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» удалось сохранить прописку в Лиге 1. Это уже может тянуть на достижение, ведь стабильностью в игре команды и не пахло.

Правда, сейчас команда находится на 12 месте, а теоретически может подняться даже в десятку.

В минувшем туре «Анже» играл на выезде, и уступил. Правда, никому не придет в голову бросить камень в голову команды, давшей бой «Марселю», но все же уступившей (3:2).

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Команда крайне пассивна в атаке: забито только 39 мячей. Да и оборону отнюдь не назовешь оплотом надежности (56 пропущенных мячей).

«Лилль»

«Лилль» сейчас находится в шикарнейшей диспозиции. Шутка ли, но за тур до окончания чемпионата от команды напрямую зависит судьба чемпионства.

«Догам» нужно просто взять и победить «Анже», и команда будет недосягаема для ПСЖ. Пока отрыв от парижан минимальный, но рассчитывать на их осечку наивно.

В активе у команды сейчас 80 очков. В минувшем туре «Лилль» дома расписал мировую с «Сент-Этьеном» (0:0). Быть может, та осечка будет долго и горько вспоминаться клубным болельщикам…

Между тем, команда Кристофа Галтье намерена нарушить гегемонию ПСЖ. Тем более, в отличной форме находится Бурак Йылмаз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.40, на ничью за 4.90, а на «Анже» — за 9.40.

Хозяева мотивированы отобрать очки у лидера, тем более, в первом круге «Анже» на выезде переиграл «Лилль».

«Лилль» имеет простую задачу: победа делает «догов» чемпионами Франции.

Нет никаких сомнений, что «Лилль» не упустит реальный шанс стать чемпионом, и будет при этом торопить открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78