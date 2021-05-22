ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе принимает поздравленияПочеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции Харри КейнКейн: лучшие варианты для развития карьеры «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • 00:54
    • СМИ: Колумбию могут лишить права проведения Кубка Америки
  • 21:22
    • Чупков завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом
  • 18:49
    • «Рубин» согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Словакии
    Все новости спорта

    Голевое шоу от «Руха» с «Неманом»?!

    «Рух» Брест — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Рух» Брест — «Неман»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Руха»
    «Рух» Брест сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:30 мск. «Рух» Брест — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Мая 2021 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 18:30 Неман Неман
  • Гродно
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Рух» Брест

    «Рух» Брест пока ходит в середняках, но собирается подняться как можно выше. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — 6 позиция.

    «Рух», усилившиеся группой игроков брестского «Динамо», представляет собой крепкий коллектив. 15 набранных очков лишь подтверждают это.

    В минувшем туре «Рух» Брест не смог разжиться очками. Правда, бой БАТЭ команда дала, но в итоге вынуждена была уступить (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    До того поражения брестчане выиграли в двух матчах к ряду. Правда, соперников в виде «Славии» и «Спутника» лишь с трудом можно назвать сильными.

    «Неман»

    Клуб из Гродно стартовал крайне слабо. Вместо привычного пребывания в середине таблицы, «Неман» скатился поближе к группе вылета.

    Сейчас команда осела на 14 месте. Причем гандикап от зоны прямого вылета составляет всего-навсего 2 пункта.

  • Трансферный дайджест. 11-17 мая
  • Покинет ли Париж аргентинский бомбардир, потеряет ли «Боруссия» молодую звезду, удержит ли «Зенит» вратаря и другие трансферные новости последних дней
  • 17/05/2021

    • Гродненцы не так много пропускают (11 мячей), но с атакой настоящая беда. Все-таки 6 мячей в 9 встречах — цифра не впечатляющая.

    Правда, в минувшем туре «Неман» едва не остановил самого чемпиона. Однако, ведя в счете, команда все же уступила «горнякам» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рух» Брест за 2.02, на ничью за 3.65, а на «Неман» — за 3.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева пытаются подняться в группу лидеров, к тому же неплохо атакуют.

    Гродненцы неубедительны в атаке, однако в минувшем туре дали бой чемпиону страны.

    Матчи между этими соперниками традиционно получаются результативными. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Олимпия Асунсьон — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тулуза — Гренобль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Рух» Брест — «Неман»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.05.2021. Прогнозы на футбол. Голевое шоу от «Руха» с «Неманом»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры