«Рух» Брест
«Рух» Брест пока ходит в середняках, но собирается подняться как можно выше. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — 6 позиция.
«Рух», усилившиеся группой игроков брестского «Динамо», представляет собой крепкий коллектив. 15 набранных очков лишь подтверждают это.
В минувшем туре «Рух» Брест не смог разжиться очками. Правда, бой БАТЭ команда дала, но в итоге вынуждена была уступить (3:2).
До того поражения брестчане выиграли в двух матчах к ряду. Правда, соперников в виде «Славии» и «Спутника» лишь с трудом можно назвать сильными.
«Неман»
Клуб из Гродно стартовал крайне слабо. Вместо привычного пребывания в середине таблицы, «Неман» скатился поближе к группе вылета.
Сейчас команда осела на 14 месте. Причем гандикап от зоны прямого вылета составляет всего-навсего 2 пункта.
Гродненцы не так много пропускают (11 мячей), но с атакой настоящая беда. Все-таки 6 мячей в 9 встречах — цифра не впечатляющая.
Правда, в минувшем туре «Неман» едва не остановил самого чемпиона. Однако, ведя в счете, команда все же уступила «горнякам» (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рух» Брест за 2.02, на ничью за 3.65, а на «Неман» — за 3.55.
Хозяева пытаются подняться в группу лидеров, к тому же неплохо атакуют.
Гродненцы неубедительны в атаке, однако в минувшем туре дали бой чемпиону страны.
Матчи между этими соперниками традиционно получаются результативными. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02