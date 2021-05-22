«Рух» Брест сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:30 мск. «Рух» Брест — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух» Брест

«Рух» Брест пока ходит в середняках, но собирается подняться как можно выше. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — 6 позиция.

«Рух», усилившиеся группой игроков брестского «Динамо», представляет собой крепкий коллектив. 15 набранных очков лишь подтверждают это.

В минувшем туре «Рух» Брест не смог разжиться очками. Правда, бой БАТЭ команда дала, но в итоге вынуждена была уступить (3:2).

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До того поражения брестчане выиграли в двух матчах к ряду. Правда, соперников в виде «Славии» и «Спутника» лишь с трудом можно назвать сильными.

«Неман»

Клуб из Гродно стартовал крайне слабо. Вместо привычного пребывания в середине таблицы, «Неман» скатился поближе к группе вылета.

Сейчас команда осела на 14 месте. Причем гандикап от зоны прямого вылета составляет всего-навсего 2 пункта.

Гродненцы не так много пропускают (11 мячей), но с атакой настоящая беда. Все-таки 6 мячей в 9 встречах — цифра не впечатляющая.

Правда, в минувшем туре «Неман» едва не остановил самого чемпиона. Однако, ведя в счете, команда все же уступила «горнякам» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рух» Брест за 2.02, на ничью за 3.65, а на «Неман» — за 3.55.

Хозяева пытаются подняться в группу лидеров, к тому же неплохо атакуют.

Гродненцы неубедительны в атаке, однако в минувшем туре дали бой чемпиону страны.

Матчи между этими соперниками традиционно получаются результативными. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02