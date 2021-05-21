В матче 10 тура Высшей лиги Белоруссии «Славия» примет «Гомель» на поле стадиона «Юность». Игра состоится 21 мая в 20:10 мск. «Славия» — Гомель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

После 9 туров чемпионата «Славия» занимает 11 место. У нее 8 очков, 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

Если стартовала команда плохо, то сейчас ситуация немного улучшилась. Те две победы хозяева добыли совсем недавно. Они обыграли «Слуцк» 3:1 и «Спутник» 2:0.

Также коллектив из Мозыря сыграл вничью с брестским «Динамо». За четыре тура «Славия» проиграла лишь «Руху».

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«Славия» пропускала во всех пяти домашних матчах чемпионата Белоруссии.

«Гомель»

«Гомель» идет намного выше в турнирной таблице — на 5 позиции. От зоны еврокубков команда всего в пяти пунктах. У нее 15 очков, 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

До прошлого тура гости не проигрывали на протяжении пяти встреч, но споткнулись в матче с брестским «Динамо» (0:1). Ранее они обыграли минское «Динамо» (2:1), «Неман» (2:0) и «Слуцк» (4:1).

В последних числах апреля «Гомель» играл вничью с «Торпедо-БелАЗом» (1:1) и «Витебском» (0:0).

Из четырех побед в сезоне лишь одна припадает на выездные встречи. Также отметим, что «Гомель» является четвертой командой чемпионата с конца по количеству пропущенных голов (8).

Прогноз и ставка

Фаворит матча «Гомель» (коэфф. 2.12). Коэффициент 3.55 букмекеры выставили на победу «Славии». За 3.35 предлагается ничья.

«Гомель» мало пропускает и мало проигрывает в начале этого сезона. «Славия» этим похвастаться не может. Стабильность результатов у нее отсутствует.

В январе 2021 года команды встречались в товарищеском поединке, который закончился ничьей 1:1. Мы предлагаем поставить на двойной исход — победа «Гомеля» в один мяч или ничья за 1.83.