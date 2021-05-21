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    «Гомель» находится в лучшей форме, чем «Славия»

    «Славия» — Гомель. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Высшей лиги 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» — Гомель
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    Андрей Соловей
    В матче 10 тура Высшей лиги Белоруссии «Славия» примет «Гомель» на поле стадиона «Юность». Игра состоится 21 мая в 20:10 мск. «Славия» — Гомель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Славия»

    После 9 туров чемпионата «Славия» занимает 11 место. У нее 8 очков, 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

    Если стартовала команда плохо, то сейчас ситуация немного улучшилась. Те две победы хозяева добыли совсем недавно. Они обыграли «Слуцк» 3:1 и «Спутник» 2:0.

    Также коллектив из Мозыря сыграл вничью с брестским «Динамо». За четыре тура «Славия» проиграла лишь «Руху».

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    «Славия» пропускала во всех пяти домашних матчах чемпионата Белоруссии.

    «Гомель»

    «Гомель» идет намного выше в турнирной таблице — на 5 позиции. От зоны еврокубков команда всего в пяти пунктах. У нее 15 очков, 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

    До прошлого тура гости не проигрывали на протяжении пяти встреч, но споткнулись в матче с брестским «Динамо» (0:1). Ранее они обыграли минское «Динамо» (2:1), «Неман» (2:0) и «Слуцк» (4:1).

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    • В последних числах апреля «Гомель» играл вничью с «Торпедо-БелАЗом» (1:1) и «Витебском» (0:0).

    Из четырех побед в сезоне лишь одна припадает на выездные встречи. Также отметим, что «Гомель» является четвертой командой чемпионата с конца по количеству пропущенных голов (8).

    Прогноз и ставка

    Фаворит матча «Гомель» (коэфф. 2.12). Коэффициент 3.55 букмекеры выставили на победу «Славии». За 3.35 предлагается ничья.

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    «Гомель» мало пропускает и мало проигрывает в начале этого сезона. «Славия» этим похвастаться не может. Стабильность результатов у нее отсутствует.

    В январе 2021 года команды встречались в товарищеском поединке, который закончился ничьей 1:1. Мы предлагаем поставить на двойной исход — победа «Гомеля» в один мяч или ничья за 1.83.

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