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    «Ислочь» с «Витебском» будут торопиться?

    «Ислочь» — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Белоруссии, 19 мая 2021 года

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    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:30 мск. «Ислочь» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 19 Мая 2021 года
    Ислочь
  • Минск
    •  Ислочь 18:30 Витебск Витебск
  • Витебск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Ислочь»

    «Ислочь» нынешний чемпионат начал на своем уровне. Команда занимает 7 место по итогам 9 сыгранных туров, имея в своем активе 13 пунктов.

    Крепкий середняк белорусского футбола все никак не может побороться за медали. Всякий раз команде чего-то не хватает.

    В минувшем туре команда на пару с «Торпедо-БелАЗ» выдала спектакль. Результатом его стала боевая ничья — 3:3.

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    «Ислочь» не побеждает уже на протяжении двух туров. Да и соперник на сей раз — не из «сладких». Витебляне отлично обороняются.

    «Витебск»

    Витебляне стартовали не лучшим образом. Лишь 9 текущая позиция явно не располагает к приятным мыслям.

    В минувшем туре витебская команда взяла три пункта. Домашний матч с «Энергетиком-БГУ» получился боевым (3:2).

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    • «Витебск» сам атакует не особо активно (8 голов). Зато в тылах у команды — полнейший порядок, о чем свидетельствуют лишь 6 пропущенных мячей.

    12 набранных очков — не самый выдающийся результат. А ведь по всему потенциалу «Витебск» должен бороться, как минимум, за первую пятерку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Витебск» — за 3.75.

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    Хозяева пытаются подняться поближе к группе лидеров, и явно будут активны в атаке.

    У витеблян с атакой имеются проблемы, но в двух последних поединках команда их, похоже, решила, забив в них 6 мячей.

    В матчах примерно равных по классу соперников многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70

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