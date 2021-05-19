«Ислочь» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:30 мск. «Ислочь» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» нынешний чемпионат начал на своем уровне. Команда занимает 7 место по итогам 9 сыгранных туров, имея в своем активе 13 пунктов.

Крепкий середняк белорусского футбола все никак не может побороться за медали. Всякий раз команде чего-то не хватает.

В минувшем туре команда на пару с «Торпедо-БелАЗ» выдала спектакль. Результатом его стала боевая ничья — 3:3.

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«Ислочь» не побеждает уже на протяжении двух туров. Да и соперник на сей раз — не из «сладких». Витебляне отлично обороняются.

«Витебск»

Витебляне стартовали не лучшим образом. Лишь 9 текущая позиция явно не располагает к приятным мыслям.

В минувшем туре витебская команда взяла три пункта. Домашний матч с «Энергетиком-БГУ» получился боевым (3:2).

«Витебск» сам атакует не особо активно (8 голов). Зато в тылах у команды — полнейший порядок, о чем свидетельствуют лишь 6 пропущенных мячей.

12 набранных очков — не самый выдающийся результат. А ведь по всему потенциалу «Витебск» должен бороться, как минимум, за первую пятерку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Витебск» — за 3.75.

Хозяева пытаются подняться поближе к группе лидеров, и явно будут активны в атаке.

У витеблян с атакой имеются проблемы, но в двух последних поединках команда их, похоже, решила, забив в них 6 мячей.

В матчах примерно равных по классу соперников многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70