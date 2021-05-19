«Ислочь»
«Ислочь» нынешний чемпионат начал на своем уровне. Команда занимает 7 место по итогам 9 сыгранных туров, имея в своем активе 13 пунктов.
Крепкий середняк белорусского футбола все никак не может побороться за медали. Всякий раз команде чего-то не хватает.
В минувшем туре команда на пару с «Торпедо-БелАЗ» выдала спектакль. Результатом его стала боевая ничья — 3:3.
«Ислочь» не побеждает уже на протяжении двух туров. Да и соперник на сей раз — не из «сладких». Витебляне отлично обороняются.
«Витебск»
Витебляне стартовали не лучшим образом. Лишь 9 текущая позиция явно не располагает к приятным мыслям.
В минувшем туре витебская команда взяла три пункта. Домашний матч с «Энергетиком-БГУ» получился боевым (3:2).
«Витебск» сам атакует не особо активно (8 голов). Зато в тылах у команды — полнейший порядок, о чем свидетельствуют лишь 6 пропущенных мячей.
12 набранных очков — не самый выдающийся результат. А ведь по всему потенциалу «Витебск» должен бороться, как минимум, за первую пятерку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Витебск» — за 3.75.
Хозяева пытаются подняться поближе к группе лидеров, и явно будут активны в атаке.
У витеблян с атакой имеются проблемы, но в двух последних поединках команда их, похоже, решила, забив в них 6 мячей.
В матчах примерно равных по классу соперников многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70