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    «Монако» с «Ренном» порадуют результативностью?

    «Монако» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Лига 1, 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ренн»
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    Бенуа Бадьяшиль
    «Монако» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 37-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Мая 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • 2
  • 4.90
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    «Монако»

    «Монако» за два тура до конца чемпионата на чемпионство уже не претендует. Объективно, даже сохранение нынешней 3 позиции будет для команды неплохим результатом.

    Монегаски начали сезон ужасно, но зимой существенно прибавили. Отрадно, что не последнюю роль в игре команды играет россиянин Александр Головин.

    В минувшем туре «Монако» добыло победу на выезде. Жертвой стал «Реймс», а единственный мяч в активе юного Элиота Матацо.

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    В активе у «Монако» 74 очка. Вот только довольно сильная атака (74 гола) меркнет на фоне проблем в обороне (41 пропущенный мяч).

    «Ренн»

    «Ренн» находится на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Причем команда начинала куда более многообещающе.

    В предыдущем туре бретонцы увели два важнейших очка из-под носа самого ПСЖ! Та ничья (1:1) почти открыла путь к чемпионству для «Лилля».

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    • В активе у команды сейчас 55 очков. Разумеется, главной задачей на два оставшихся поединка будет вскочить на 5 строчку, которую на текущий момент оккупировал «Марсель».

    По своему потенциалу «Ренн» обязан играть в еврокубках. Так что монегаскам предстоит сложная задача в виде преодоления тылов оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.65, на ничью за 4.08, а на «Ренн» — за 5.53.

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    Хозяева мотивированы завершить сезон в первой тройке, так что будут активно атаковать.

    «Ренн» стремится оказаться в зоне еврокубков, и наверняка будет цепляться за очки.

    Поединки между этими командами всегда проходят в упорной борьбе, и редко остаются без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91.

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