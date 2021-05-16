«Монако» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 37-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» за два тура до конца чемпионата на чемпионство уже не претендует. Объективно, даже сохранение нынешней 3 позиции будет для команды неплохим результатом.

Монегаски начали сезон ужасно, но зимой существенно прибавили. Отрадно, что не последнюю роль в игре команды играет россиянин Александр Головин.

В минувшем туре «Монако» добыло победу на выезде. Жертвой стал «Реймс», а единственный мяч в активе юного Элиота Матацо.

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В активе у «Монако» 74 очка. Вот только довольно сильная атака (74 гола) меркнет на фоне проблем в обороне (41 пропущенный мяч).

«Ренн»

«Ренн» находится на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Причем команда начинала куда более многообещающе.

В предыдущем туре бретонцы увели два важнейших очка из-под носа самого ПСЖ! Та ничья (1:1) почти открыла путь к чемпионству для «Лилля» .

В активе у команды сейчас 55 очков. Разумеется, главной задачей на два оставшихся поединка будет вскочить на 5 строчку, которую на текущий момент оккупировал «Марсель».

По своему потенциалу «Ренн» обязан играть в еврокубках. Так что монегаскам предстоит сложная задача в виде преодоления тылов оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.65, на ничью за 4.08, а на «Ренн» — за 5.53.

Хозяева мотивированы завершить сезон в первой тройке, так что будут активно атаковать.

«Ренн» стремится оказаться в зоне еврокубков, и наверняка будет цепляться за очки.

Поединки между этими командами всегда проходят в упорной борьбе, и редко остаются без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91.