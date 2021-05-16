«Динамо» Брест
«Динамо» Брест нынешний чемпионат начало довольно-таки неплохо. Команда занимает 6 место по итогам 8 сыгранных туров, имея в своем активе 14 пунктов.
Главное богатство брестчан — оборона. Надежные тылы дали результативный сбой только 3 раза.
В минувшем туре динамовцы вновь не смогли победить. Более того, ничья со «Славией» (1:1) стала для команды третьей к ряду.
При этом, брестское «Динамо» атакует довольно активно. 10 забитых мячей в 8 матчах — не лучший результат, но Станислав Беленький и перспективный Александр Шестюк еще наверняка прибавят.
«Гомель»
Гомельчане стартовали очень даже прилично. Особенно с учетом того, что команда только вернулась в элитный дивизион.
В минувшем туре «Гомель» добыл результативную викторию. Дома команда разнесла в щепки «Слуцк» (4:1), что уже никого не удивило.
«Гомель» атакует активно (47 голов), да и с обороной все в порядке. Все-таки 7 пропущенных мячей в 8 матчах — не так мало, но стоит учесть, что 3 из них забили игроки БАТЭ.
Против брестчан «Гомель» всегда настроен максимально. Вот только, как оказывается, одного настроя здесь мало: из 5 последних матчей гомельчане проиграли в четырех при одном паритете.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Динамо» Брест — за 2.85.
Хозяева весьма надежны в обороне, но традиционно успешно играют с «Гомелем».
Гомельчане —
Обе команды умеют и любят атаковать, что проявится почти сразу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69.