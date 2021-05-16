«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 9-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 мая, начало — в 20:30 мск. «Динамо» Брест — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест нынешний чемпионат начало довольно-таки неплохо. Команда занимает 6 место по итогам 8 сыгранных туров, имея в своем активе 14 пунктов.

Главное богатство брестчан — оборона. Надежные тылы дали результативный сбой только 3 раза.

В минувшем туре динамовцы вновь не смогли победить. Более того, ничья со «Славией» (1:1) стала для команды третьей к ряду.

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При этом, брестское «Динамо» атакует довольно активно. 10 забитых мячей в 8 матчах — не лучший результат, но Станислав Беленький и перспективный Александр Шестюк еще наверняка прибавят.

«Гомель»

Гомельчане стартовали очень даже прилично. Особенно с учетом того, что команда только вернулась в элитный дивизион.

В минувшем туре «Гомель» добыл результативную викторию. Дома команда разнесла в щепки «Слуцк» (4:1), что уже никого не удивило.

«Гомель» атакует активно (47 голов), да и с обороной все в порядке. Все-таки 7 пропущенных мячей в 8 матчах — не так мало, но стоит учесть, что 3 из них забили игроки БАТЭ.

Против брестчан «Гомель» всегда настроен максимально. Вот только, как оказывается, одного настроя здесь мало: из 5 последних матчей гомельчане проиграли в четырех при одном паритете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Динамо» Брест — за 2.85.

Хозяева весьма надежны в обороне, но традиционно успешно играют с «Гомелем».

Гомельчане — одни из открытий начала сезона, и вполне способны выдать очередной удачный поединок.

Обе команды умеют и любят атаковать, что проявится почти сразу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69.