«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» является крепким середняком ФНЛ. Команда у Сергея Юрана боевая, подобно самому наставнику.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» дал бой сильному «Нефтехимику» (3:2). Причем до того хабаровчане добыли две виктории к ряду.

Команда Юрана еще осенью вполне могла претендовать на выход в стыки. Правда, стабильность и «армейцы» — две разные плоскости.

Прогнозы на ФНЛ

Хабаровчане вполне могут стать вершителями судьбы «Алании». Во всяком случае, подопечные Юрана явно дадут сопернику бой.

«Алания»

«Алания» имеет отличную диспозицию. Накануне последнего тура владикавказцы занимают нужное 4 место с 74 очками в активе.

Команда Спартака Гогниева любит и умеет атаковать. 72 забитых мяча это подтверждают, но оборона — явно не под стать атаке (39 пропущенных мячей).

В предыдущем туре «Алания» имела все шансы закрыть вопросы о четвертой позиции. Однако, в родных стенах команда не сумела дожать «Велес» (0:0).

Правда, до того «Алания» уступила «Балтике» (2:0), тем подпустив калининградцев ближе к себе. Так что, теперь в Хабаровске подопечные Гогниева не имеют права на осечку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.00

Хабаровчане на своем поле никому за просто так не сдаются.

«Алания», дабы остаться на 4 месте, должна побеждать.

Владикавказцы явно настроены добыть победный результат, так что пойдут в атаку со стартового свистка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76