ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит? Фрагмент матчаЛишние проблемы. Борьба «Челси» за топ-4 усложняется «Ливеопуль» имеет благоприятную концовку сезонаАПЛ: расклады в борьбе за Лигу чемпионов
  • 00:12
    • «Ливерпуль» победил «МЮ» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
  • 00:26
    • Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции
  • 23:43
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Лейпциг» и выиграла Кубок Германии
  • 21:34
    • Киевское «Динамо» в 13-й раз в истории завоевало Кубок Украины
  • 19:33
    • Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура
  • 19:05
    • Надаль сломил сопротивление Шаповалова в Риме
  • 15:08
    • Финал Лиги чемпионов перенесен в Португалию
    Все новости спорта

    «Алания» сразу понесется вперед?

    «СКА-Хабаровск» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, ФНЛ, 15 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Алания Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Спартак Гогниев
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» является крепким середняком ФНЛ. Команда у Сергея Юрана боевая, подобно самому наставнику.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» дал бой сильному «Нефтехимику» (3:2). Причем до того хабаровчане добыли две виктории к ряду.

    Команда Юрана еще осенью вполне могла претендовать на выход в стыки. Правда, стабильность и «армейцы» — две разные плоскости.

    Прогнозы на ФНЛ

    Хабаровчане вполне могут стать вершителями судьбы «Алании». Во всяком случае, подопечные Юрана явно дадут сопернику бой.

    «Алания»

    «Алания» имеет отличную диспозицию. Накануне последнего тура владикавказцы занимают нужное 4 место с 74 очками в активе.

    Команда Спартака Гогниева любит и умеет атаковать. 72 забитых мяча это подтверждают, но оборона — явно не под стать атаке (39 пропущенных мячей).

  • Трансферный дайджест. 4-10 мая
  • Покинет ли лидер «Тоттенхэма» Англию, потеряет ли «Боруссия» хавбека, подпишет ли «Арсенал» опального вратаря и другие трансферные новости последних дней
  • 10/05/2021

    • В предыдущем туре «Алания» имела все шансы закрыть вопросы о четвертой позиции. Однако, в родных стенах команда не сумела дожать «Велес» (0:0).

    Правда, до того «Алания» уступила «Балтике» (2:0), тем подпустив калининградцев ближе к себе. Так что, теперь в Хабаровске подопечные Гогниева не имеют права на осечку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.00

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хабаровчане на своем поле никому за просто так не сдаются.

    «Алания», дабы остаться на 4 месте, должна побеждать.

    Владикавказцы явно настроены добыть победный результат, так что пойдут в атаку со стартового свистка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Шарлотт — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калгари — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Зверев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь — Шаньдунь Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астана — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швентек — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • 02:02 10/05/2021     «Спартак» — «Химки»
  • Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой
    • 02:09 11/05/2021     Маркос Алонсо
  • Праздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити»
    • 12:53 09/05/2021
    «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.05.2021. Прогнозы на футбол. «Алания» сразу понесется вперед?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры