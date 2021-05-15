«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» является крепким середняком ФНЛ. Команда у Сергея Юрана боевая, подобно самому наставнику.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» дал бой сильному «Нефтехимику» (3:2). Причем до того хабаровчане добыли две виктории к ряду.
Команда Юрана еще осенью вполне могла претендовать на выход в стыки. Правда, стабильность и «армейцы» — две разные плоскости.
Хабаровчане вполне могут стать вершителями судьбы «Алании». Во всяком случае, подопечные Юрана явно дадут сопернику бой.
«Алания»
«Алания» имеет отличную диспозицию. Накануне последнего тура владикавказцы занимают нужное 4 место с 74 очками в активе.
Команда Спартака Гогниева любит и умеет атаковать. 72 забитых мяча это подтверждают, но оборона — явно не под стать атаке (39 пропущенных мячей).
В предыдущем туре «Алания» имела все шансы закрыть вопросы о четвертой позиции. Однако, в родных стенах команда не сумела дожать «Велес» (0:0).
Правда, до того «Алания» уступила «Балтике» (2:0), тем подпустив калининградцев ближе к себе. Так что, теперь в Хабаровске подопечные Гогниева не имеют права на осечку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.90, на ничью за 3.25, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.00
Хабаровчане на своем поле никому за просто так не сдаются.
«Алания», дабы остаться на 4 месте, должна побеждать.
Владикавказцы явно настроены добыть победный результат, так что пойдут в атаку со стартового свистка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76