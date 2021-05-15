В субботу, 15 мая, в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» в родных стенах сыграет с бременским «Вердером». Начало игры — в 16:30 по мск. «Аугсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» за два тура до финиша немецкого первенства идет на 14 месте в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей на два очка, а прямой вылет опережает на четыре пункта.

В рамках чемпионата страны «фуггеры» не могут победить в последних пяти встречах . В этот неудачный для себя период ни одну игру закончили вничью и четыре раза уступали.

Так, три из фиаско пришлись на минувшие туры, где коллектив уступил дома «Кельну» (2:3), а также на выезде «Айнтрахту» (0:2) и «Штутгарту» (1:2) в своей последней проведенной игре.

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В целом, «Аугсбург» на финишном отрезке на своем поле играет неплохо, уступив только раз за последние пять матчей. А еще по две поединка выиграв и сыграв вничью.

«Вердер»

«Вердер» перед этим туром делит 15 место с «Арминией», набрав 31 очко, опережает конкурента по разнице мячей, а от зоны прямого вылета оторвался на два балла.

Сыграв в минувшем туре на своем поле вничью с «Байером» (0:0), «музыканты» тем самым прервали свою 7-матчевую серию из одних фиаско , где в пяти случаях смогли забить хотя бы один гол.

Последний раз в рамках чемпионата Германии клуб из Бремена побеждал аж 10 марта, обыграв тогда на выезде «Арминию» со счетом 2:0. Всего в этом календарном году на его счету только четыре виктории в БЛ.

В отрезке минувших шести гостевых поединках «Вердер» потерпел четыре фиаско, а также по одной игре выиграл и сыграв ничью.

В первом круге «Вердер» на своем поле переиграл «Аугсбург» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними выигрышами — 2:1 и 2:3.

Прогноз и ставка на «Аугсбург» — «Вердер»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.74.

На викторию «Вердера» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.11.

Вряд ли поединок двух коллективов, которые ведут борьбу за выживание, будет результативным. Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,5.