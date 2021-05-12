12 мая в Турине на Олимпийском стадионе «Торино» примет «Милан» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Поединок начнется в 21:45 по мск. «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

В данный момент «Торино» делит в турнирной таблице 15 место с «Кальяри» и находится в четырех очках от зоны вылета , однако имеет еще одну игру в запасе, правда, против «Лацио» в гостях.

«Быки» за минувшие семь встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско , уступив в родных стенах в конце апреля «Наполи» со счетом 0:2, а также по три раза они побеждали и играли вничью.

Одна из мировых пришлась на минувший тур первенства, где «бордовые» поделили очки в гостях с «Вероны», сыграв 1:1, а туром ранее они на своей территории переиграли «Парму» — 1:0.

Все прогнозы на Серию А

На своем поле «Торино» уступил всего в двух из 11 предыдущих матчей чемпионата при трех победах и шести ничьих.

«Милан»

Несколько дней тому назад «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине со счетом 3:0 и подвинул «старую синьору» из зоны Лиги чемпионов, где он сейчас делить второе место с «Аталантой».

Правда, отрыв от зоны, не дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего лишь три очка, которые будет непросто сохранить, так как «россенери» еще предстоит сыграть с бергамцами и «Кальяри».

Победа над «Юве» стала для миланского коллектива второй подряд и оба раза он оставлял свои ворота на замке (одолел еще в родных стенах «Беневенто» со счетом 2:0). Перед этим он дважды проиграл.

Стоит отметить, что «Милан» выиграл девять из 11 предыдущих матчей на чужом поле и в каждом победном поединке забивал минимум два гола.

В первом круге «Милан» дома обыграл «Торино» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Торино» — «Милан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 1.86.

На викторию «Торино» дают — 3.90, ничья оценена — в 4.10.

Если «росснери» способны на выезде разгромить уже экс-чемпиона страны, то наверняка они смогут справиться и с неуступчивыми «быками». Наш прогноз и ставка — П2.