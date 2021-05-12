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    «Торино» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, Чемпионат Италии, 12 мая 2021 года

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    Анте Ребич
    12 мая в Турине на Олимпийском стадионе «Торино» примет «Милан» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Поединок начнется в 21:45 по мск. «Торино» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Торино»

    В данный момент «Торино» делит в турнирной таблице 15 место с «Кальяри» и находится в четырех очках от зоны вылета, однако имеет еще одну игру в запасе, правда, против «Лацио» в гостях.

    «Быки» за минувшие семь встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, уступив в родных стенах в конце апреля «Наполи» со счетом 0:2, а также по три раза они побеждали и играли вничью.

    Одна из мировых пришлась на минувший тур первенства, где «бордовые» поделили очки в гостях с «Вероны», сыграв 1:1, а туром ранее они на своей территории переиграли «Парму» — 1:0.

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    На своем поле «Торино» уступил всего в двух из 11 предыдущих матчей чемпионата при трех победах и шести ничьих.

    «Милан»

    Несколько дней тому назад «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине со счетом 3:0 и подвинул «старую синьору» из зоны Лиги чемпионов, где он сейчас делить второе место с «Аталантой».

    Правда, отрыв от зоны, не дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего лишь три очка, которые будет непросто сохранить, так как «россенери» еще предстоит сыграть с бергамцами и «Кальяри».

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    • Победа над «Юве» стала для миланского коллектива второй подряд и оба раза он оставлял свои ворота на замке (одолел еще в родных стенах «Беневенто» со счетом 2:0). Перед этим он дважды проиграл.

    Стоит отметить, что «Милан» выиграл девять из 11 предыдущих матчей на чужом поле и в каждом победном поединке забивал минимум два гола.

    В первом круге «Милан» дома обыграл «Торино» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Торино» — «Милан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Торино» дают — 3.90, ничья оценена — в 4.10.

    Если «росснери» способны на выезде разгромить уже экс-чемпиона страны, то наверняка они смогут справиться и с неуступчивыми «быками». Наш прогноз и ставка — П2.

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