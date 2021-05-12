«Торино»
В данный момент «Торино» делит в турнирной таблице 15 место с «Кальяри» и
«Быки» за
Одна из мировых пришлась на минувший тур первенства, где «бордовые» поделили очки в гостях с «Вероны», сыграв 1:1, а туром ранее они на своей территории переиграли «Парму» — 1:0.
На своем поле «Торино» уступил всего в двух из 11 предыдущих матчей чемпионата при трех победах и шести ничьих.
«Милан»
Несколько дней тому назад «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине со счетом 3:0 и подвинул «старую синьору» из зоны Лиги чемпионов, где он
Правда, отрыв от зоны, не дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего лишь три очка, которые будет непросто сохранить, так как «россенери» еще предстоит сыграть с бергамцами и «Кальяри».
Победа над «Юве»
Стоит отметить, что «Милан» выиграл девять из 11 предыдущих матчей на чужом поле и в каждом победном поединке забивал минимум два гола.
В первом круге «Милан» дома обыграл «Торино» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.
Прогноз и ставка на «Торино» — «Милан»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 1.86.
На викторию «Торино» дают — 3.90, ничья оценена — в 4.10.
Если «росснери» способны на выезде разгромить уже экс-чемпиона страны, то наверняка они смогут справиться и с неуступчивыми «быками». Наш прогноз и ставка — П2.