В матче 35 тура испанской Примеры «Бетис» примет «Гранаду» на поле стадиона «Бенито Вильямарин». Игра состоится 10 мая в Севилье. Начало в 22:00 мск. «Бетис» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» имеет 51 очко и благодаря этому занимает 7 место (Лига конференций). Пока что у хозяев есть небольшой запас, но еще тур и серия без побед даст о себе знать.

«Бело-зеленые» не побеждают уже 6 матчей. Во всех шести играх были ничьи. Серия началась с ничью в игре с «Эльче» (1:1). Затем были «Атлетико» (1:1), «Валенсия» (2:2), «Атлетик» (0:0), «Реал» (0:0) и «Вальядолид» (1:1).

Таким образом, «Бетис» является командой, которая любит сушить игру. В 10 поединках Примеры с участием хозяев забивалось меньше 2.5 голов.

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В тренерском штабе команды не смогут рассчитывать на Набиля Фекира, Аисса Манди, Даниеля Мартина и Мартина Монтойю.

«Гранада»

Что касается «Гранады», то она рискует остаться без еврокубков. За три тура до конца сезона команда имеет 45 очков (10 место). В таком случае ей нужно обязательно побеждать, чтобы оставить себе шансы на участие в еврокубковых турнирах в следующем сезоне.

«Гранада» играла нестабильно в трех последних турах. За этот отрезок она проиграла дважды. Речь идет о матчах с «Кадисом» (0:1) и «Севильей» (1:2). При этом не стоит забывать о выездной победе над «Барселоной» (2:1).

«Насриды» проиграли четыре из шести выездных матчей в чемпионате Испании. Да и в целом им с турдом даются выезды. Победа над «Барсой» стала четвертой выездной победой за 17 гостевых встреч в Примере.

Хесус Вальехо, Кенеди, Нейдер Лосано, Карлос Нева, Руи Силва и Роберто Сольдадо — все, кроме последнего, травмированы. У Сольдадо красная карточка.

Прогноз и ставка

Букмекеры склоняются в сторону «Бетиса» — 1.78 и 4.90 соответственно. За 3.70 они предлагают поставить на ничью.

«Гранада» смогла выиграть в первом круге 2:0. Однако в этот раз она доверия не внушает. Все-таки у нее всего 4 победы в 17 выездных играх сезона.

На своем поле «Бетис» отбирал очки у «Атлетика» и «Атлетико». Считаем, что «Бетис» не проиграет и в этот раз, а тотал матча будет меньше 2.5.