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    Одержит ли «Бернли» спасительную победу?

    «Фулхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки (к. 2.90) на чемпионат Англии по футболу 10 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Бернли»
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    «Бернли» близок к спасению в АПЛ
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 мая, начало — в 22:00 мск. «Фулхэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Мая 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 22:00 Бёрнли Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.20
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  • 3.50
  • 2
  • 3.30
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» уже одной ногой в Чемпионшипе. Математические шансы на спасение еще остаются, но с такими результатами сделать избежать вылета из АПЛ будет крайне сложно.

    На данный момент «Фулхэм» занимает 18-е место, отставая от идущего 17-й позиции соперника на девять очков.

    В позапрошлом туре «Дачники» сыграли вничью с «Арсеналом», но перед этим было четыре поражения кряду, которые, по всей видимости, и станут для «дачников» ключевыми.

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    В предыдущем поединке лондонцы потерпели поражение от «Челси» (0:2) в дерби и почти оформили себе вылет в Чемпионшип.

    «Бернли»

    «Бернли» занимает в турнирной таблице АПЛ 17-е место. Но уже сейчас хозяев можно поздравлять — они остаются в элите и на следующий сезон. За четыре тура до финиша «Бернли» опережает идущий соперника на девять очков.

    Все вопросы относительно будущего команды Шона Дайча были сняты в позапрошлом туре. «Бернли» одержал шикарную гостевую победу над «Вулверхэмптоном» — 4:0. В этой игре новозеландский форвард Крис Вуд оформил хет-трик.

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    • Перед этим же у «Бернли» было три поражения кряду — от «Саутгемптона», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

    В предыдущем туре кларетовые потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:2) дома, поэтому им нужна победа, чтобы досрочно гарантировать себе спасение в элите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, равно как и ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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