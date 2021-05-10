«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 мая, начало — в 22:00 мск. «Фулхэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» уже одной ногой в Чемпионшипе. Математические шансы на спасение еще остаются, но с такими результатами сделать избежать вылета из АПЛ будет крайне сложно.

На данный момент «Фулхэм» занимает 18-е место, отставая от идущего 17-й позиции соперника на девять очков.

В позапрошлом туре «Дачники» сыграли вничью с «Арсеналом», но перед этим было четыре поражения кряду, которые, по всей видимости, и станут для «дачников» ключевыми.

Все прогнозы на АПЛ

В предыдущем поединке лондонцы потерпели поражение от «Челси» (0:2) в дерби и почти оформили себе вылет в Чемпионшип.

«Бернли»

«Бернли» занимает в турнирной таблице АПЛ 17-е место. Но уже сейчас хозяев можно поздравлять — они остаются в элите и на следующий сезон. За четыре тура до финиша «Бернли» опережает идущий соперника на девять очков.

Все вопросы относительно будущего команды Шона Дайча были сняты в позапрошлом туре. «Бернли» одержал шикарную гостевую победу над «Вулверхэмптоном» — 4:0. В этой игре новозеландский форвард Крис Вуд оформил хет-трик.

Перед этим же у «Бернли» было три поражения кряду — от «Саутгемптона», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

В предыдущем туре кларетовые потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:2) дома, поэтому им нужна победа, чтобы досрочно гарантировать себе спасение в элите.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,30, равно как и ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.