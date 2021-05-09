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    «Реал» Мадрид — «Севилья». Ставка (к. 2.00) на матч Ла Лиги 9 мая 2021 года

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    Карим Бензема
    В воскресенье, 9 мая, «Реал» на своем поле примет «Севилью» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 74 очка, что на два балла меньше, чем у «Атлетико».

    «Сливочные» в национальном первенстве одержали 22 победы, восемь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В четырех последних турах команда Зинедина Зидана не пропустила ни одного мяча, обыграв «Кадис» (3:0) и «Осасуну» (2:0), а также разойдясь миром с «Хетафе» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

    В середине недели «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале по сумме двух встреч лондонскому «Челси» (1:1 и 0:2).

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    После травм у мадридцев восстанавливаются Рафаэль Варан, Дани Карвахаль и Лукас Васкес.

    «Севилья»

    «Севилья» идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 набранными баллами.

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    • Подопечные Хулена Лопетеги в предыдущем туре проиграли «Атлетику» (0:1), прервав свою серию из пяти побед подряд.

    Серьезных кадровых проблем перед выездом в Мадрид у «Севильи» нет.

    Ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 2.00, победа «Севильи» — 3.80, ничья — 3.70.

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    «Сливочные» проводят не самый успешный сезон в своей истории, но они все еще имеют хорошие шансы оформить чемпионство, так что на эту игру они будут настраиваться с максимальной концентрацией.

    Да, в недавних матчах команда Зидана не отличалась высокой результативностью, зато в целом была стабильна в обороне, а с возвращением в строй Серхио Рамоса задняя линия должна стать еще прочнее.

    У «Севильи» тоже есть шансы стать первой, но они стали минимальными после поражения от «Атлетика». Мадридцы обязаны пользоваться преимуществом домашнего поля, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также можно присмотреться к ставке «хозяева победят и не пропустят». Она принимается с коэффициентом 3.50.

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