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    «Газовики» добудут серебро ФНЛ

    «Иртыш» Омск — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, ФНЛ, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Иртыш» Омск — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    8 мая в Омске на стадионе «Красная звезда» местный «Иртыш» сыграет с «Оренбургом» в 41-м туре первенства первой российской лиги. Начало игры — в 14:00 по мск. «Иртыш» Омск — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Иртыш» Омск

    «Иртыш» с 35 очками находится в зоне вылета, на 19 позиции в турнирной таблице ФНЛ. По спортивному принципу команда должна понизиться в классе, но если пойдут отказы от коллективов ПФЛ, то может и сохранить свое место.

    В 14 поединках после зимнего перерыва коллектив из Омска добился всего лишь одной виктории, еще два раза он сыграл вничью и 11 раз уходил с поля поверженным.

    К данному поединку омичи подходят с серией из пяти поражений подряд, правда, в четырех из них они уступали с разницей в один мяч. В минувшем туре коллектив потерпел выездное фиаско от «Чайки» — 1:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    18 из 35 общих баллов «Иртыш» заработал на своей территории, победив в пяти случаях, трижды сыграв вничью и потерпев 12 поражений, разница забитых и пропущенных — 12:28.

    «Оренбург»

    За два тура до финиша ФНЛ «Оренбург» идет с 88 очками на второй строке в турнирной таблице, опережая третью позицию на четыре балла, однако коллектив не получил лицензию на участие в РПЛ.

    В весенней части первенства первой российской лиги «газовики» добились 11 викторий, одну встречу завершили мировым исходом и два раза уходили с поля поверженными.

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    • Сейчас у «бело-синих» 6-матчевая победная серия в рамках чемпионата, где минимум они забивали два гола за игру. В своей последней проведенной встрече коллектив обыграл в родных стенах «Томь» со счетом 2:0.

    44 из 88 баллов «Оренбург» набрал на выезде, добившись 13 викторий, пять игр завершив мировым исходом и проиграв всего дважды, разница забитых и пропущенных мячей — 32:15.

    В первом круге эти коллективы расписали безголевую ничью.

    Прогноз и ставка на «Иртыш» Омск — «Оренбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Иртыша» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.24.

    Для того, чтобы остаться на второй строке «Оренбургу» нужно выиграть в данном поединке. Прогнозируем, что «газовики» смогут это сделать, победив к тому же «всухую».

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