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    ЦСКА — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 1.78) на чемпионат России по футболу 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Краснодар»
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    Виктор Гончаренко
    Московский ЦСКА сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    В начале апреля на тренерском мостике ЦСКА дебютировал Ивица Олич, победив в РПЛ «Тамбов» (2:1) и одолев в Туле местный «Арсенал» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

    Затем ЦСКА дома справился с «Ротором» (2:0), и на этом победы закончились — армейцы на выезде проиграли «Сочи» со счетом 1:2.

    Затем ЦСКА вылетел из Кубка России, проиграв в гостях «Локомотиву» (0:3), а в РПЛ уступил в главном дерби страны «Спартаку» (0:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче армейцы дома обменялись голами с «Уфой» (1:1) и после 28 туров РПЛ с 47 очками идут на 6-м месте, на 2 балла отставая от зоны еврокубков.

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    • Разница мячей 46-29, 11 голов забил Влашич, еще по 6 — Кучаев и Чалов. Не сыграют Фернандес, Магнуссон и Карпов. Под вопросом участие Влашича, Дзагоева, Кучаева, Марадишвили и Бохинена.


    «Краснодар»

    В марте «быки» на выезде разгромили «Тамбов» (4:0), но домашний матч с «Динамо» завершился поражением 2:3, хотя кубанцы вели 2:0 после первого тайма.

    После домашнего разгрома от «Ахмата» (0:5) Мурад Мусаев был уволен, но занявший его место Виктор Гончаренко провалил дебют, проиграв в Туле «Арсеналу» (0:1).

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    • Затем «Краснодар» упустил домашнюю победу над «Зенитом» (2:2), ведя к 60-й минуте 2:0, но потом в Казани одолел неуступчивый «Рубин» (1:0).

    В последнем матче кубанский клуб на своем поле уступил «Сочи» (1:2), дважды пропустив на последних минутах.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 28 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками на 10-м месте. Разница мячей 48-41. Маркус Берг забил 9 голов, еще 8 у Реми Кабелла, 5 у Классона. Не сыграют Рамирес и Кабелла.

    Ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Краснодара» — 3.80.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне ЦСКА в гостях сыграл вничью 1:1, а дома победил 3:2.

    «Краснодар» на «ВЭБ-Арене» в последних 5 матчах победил лишь раз, проиграв трижды. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.55 и «ЦСКА забьет первым» за 1.65 .

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