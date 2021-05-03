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    Сможет ли «Вест Хэм» сократить отставание от «Челси»?

    «Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.48) и ставки на чемпионат Англии 3 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» одержал лишь одну победу в пяти последних матчах на выезде
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:15 мск. «Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бернли»

    «Бернли» занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место. Но уже сейчас хозяев можно поздравлять — они остаются в элите и на следующий сезон. За четыре тура до финиша «Бернли» опережает идущий 18-м «Фулхэм» на девять очков.

    Все вопросы относительно будущего команды Шона Дайча были снять в прошлом туре. «Бернли» одержал шикарную гостевую победу над «Вулверхэмптоном» — 4:0. В этой игре новозеландский форвард Крис Вуд оформил хет-трик.

    Перед этим же у «Бернли» было три поражения кряду — от «Саутгемптона», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

    В пяти последних матчах с участием «Бернли» было забито 19 мячей. При этом 10 из них на счету команды Дайча.

    «Вест Хэм»

    Тем временем «Вест Хэм» все еще претендует на путевку в Лигу чемпионов. И сейчас «молотобойцам» надо ориентироваться, в первую очередь, на «Челси» — это их главный конкурент, отставание от которого составляет шесть очков.

    «Вест Хэм» существенно усложнил себе задачу после двух предыдущих матчей. В первом команда Дэвида Мойеса неожиданно проиграла «Ньюкаслу», а во втором — «Челси». В дерби «Вест Хэм», на самом деле, был ничуть не хуже, но результат — в пользу соперника, и это самое главное, а все остальное нюансы.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Хэм» одержал лишь одну победу в пяти последних матчах на выезде. Как и «Бернли», лондонская команда тоже выиграла у «Вулверхэмптона». При этом еще три гостевые встречи на этом отрезке завершились поражениями. Правда, в двух случаях это простительно — на поле двух «Манчестеров» — «Сити» и «Юнайтед» — всегда сложно набирать очки.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Вест Хэма» — за 2.48.

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    «Бернли» сложный соперник, но надо признать, что хозяева не могут похвастаться стабильностью. На один классный матч приходится три посредственных.

    Все-таки рискнем поставить на «Вест Хэм». У гостей тоже физически мощная команда, в этом плане сопернику будет сложно их удивить. Ну а в остальном «молотобойцы» лучше.

    Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.48.

    И еще один вариант — ставка на тотал «Вест Хэма» больше 1,5 за 2.21. Отличное предложение с учетом всех обстоятельств.

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