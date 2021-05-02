«Торпедо»
За три тура до завершения первенства «Торпедо» с 68 зачетными пунктами идет на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертой строки, дающей право сыграть в плей-офф, коллектив отстает на пять баллов.
После выхода из зимней спячки «автозаводцы»
В минувшем туре первенства московская команда потерпела крупное выездное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:5. Этим фиаско она прервала свою 5-матчевую беспроигрышную серию.
На своей арене «Торпедо» разжилось 36 очками, 11 раз победив, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений, разница забитых и пропущенных в них составляет 32:15.
«Волгарь»
С 53 набранными очками «Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ,
К данному поединку клуб из Астрахани подходит с 5-матчевой безвыигрышной серий, в которой дважды проиграл и три раза сыграл вничью. Одна из мировых была в минувшем туре дома с «Шинником» (1:1).
В весенней части чемпионата волжане также добились четырех викторий в 13 проведенных встречах, а еще шесть раз делили очки со своими оппонентами и трижды уступали.
Вне родных стен «Волгарь» заработал всего 16 баллов из 53, добившись четырех выигрышей, столько же раз сыграв вничью и потерпев 11 фиаско, разница мячей — 18:25.
В первом круге «Волгарь» дома обыграл «Торпедо» со счетом 3:2.
Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Волгарь»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.70.
На викторию «Волгаря» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.68.
Вне родных стен астраханцы выступают слабо, и поэтому в данной игре ставим на викторию хозяев, которые еще