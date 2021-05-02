В воскресенье, 2 мая, в Москве в «Спортивном городке Лужники» «Торпедо» сыграет с астраханским «Волгарем» в 40-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 16:00 по мск. «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

За три тура до завершения первенства «Торпедо» с 68 зачетными пунктами идет на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертой строки, дающей право сыграть в плей-офф, коллектив отстает на пять баллов.

После выхода из зимней спячки «автозаводцы» выиграли только четыре игры из 13 проведенных. Также они потерпели шесть поражений и трижды делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре первенства московская команда потерпела крупное выездное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:5. Этим фиаско она прервала свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

Прогнозы на ФНЛ

На своей арене «Торпедо» разжилось 36 очками, 11 раз победив, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений, разница забитых и пропущенных в них составляет 32:15.

«Волгарь»

С 53 набранными очками «Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, решив уже свою задачу на сезон .

К данному поединку клуб из Астрахани подходит с 5-матчевой безвыигрышной серий, в которой дважды проиграл и три раза сыграл вничью. Одна из мировых была в минувшем туре дома с «Шинником» (1:1).

В весенней части чемпионата волжане также добились четырех викторий в 13 проведенных встречах, а еще шесть раз делили очки со своими оппонентами и трижды уступали.

Вне родных стен «Волгарь» заработал всего 16 баллов из 53, добившись четырех выигрышей, столько же раз сыграв вничью и потерпев 11 фиаско, разница мячей — 18:25.

В первом круге «Волгарь» дома обыграл «Торпедо» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Волгарь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.70.

На викторию «Волгаря» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.68.