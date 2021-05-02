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    Три очка возьмут «автозаводцы»

    «Торпедо» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, ФНЛ, 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Волгарь»
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    «Торпедо»
    В воскресенье, 2 мая, в Москве в «Спортивном городке Лужники» «Торпедо» сыграет с астраханским «Волгарем» в 40-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 16:00 по мск. «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    За три тура до завершения первенства «Торпедо» с 68 зачетными пунктами идет на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертой строки, дающей право сыграть в плей-офф, коллектив отстает на пять баллов.

    После выхода из зимней спячки «автозаводцы» выиграли только четыре игры из 13 проведенных. Также они потерпели шесть поражений и трижды делили очки со своими оппонентами.

    В минувшем туре первенства московская команда потерпела крупное выездное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:5. Этим фиаско она прервала свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей арене «Торпедо» разжилось 36 очками, 11 раз победив, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений, разница забитых и пропущенных в них составляет 32:15.

    «Волгарь»

    С 53 набранными очками «Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, решив уже свою задачу на сезон.

    К данному поединку клуб из Астрахани подходит с 5-матчевой безвыигрышной серий, в которой дважды проиграл и три раза сыграл вничью. Одна из мировых была в минувшем туре дома с «Шинником» (1:1).

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    • В весенней части чемпионата волжане также добились четырех викторий в 13 проведенных встречах, а еще шесть раз делили очки со своими оппонентами и трижды уступали.

    Вне родных стен «Волгарь» заработал всего 16 баллов из 53, добившись четырех выигрышей, столько же раз сыграв вничью и потерпев 11 фиаско, разница мячей — 18:25.

    В первом круге «Волгарь» дома обыграл «Торпедо» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Волгарь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Волгаря» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.68.

    Вне родных стен астраханцы выступают слабо, и поэтому в данной игре ставим на викторию хозяев, которые еще имеют призрачные шансы на плей-офф.

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