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    Порадуют ли «Сассуоло» и «Аталанта» голами?

    «Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Аталанта»
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    Дуван Сапата
    В воскресенье, 2 мая, «Сассуоло» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мапей», начнется в 16:00 по московскому времени. «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 52 очка.

    «Черно-зеленые» одержали 14 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в 33 турах.

    Подопечные Роберто Де Дзерби могут похвастаться серией из четыре побед подряд, за время которой они обыграли «Беневенто» (1:0), «Фиорентину» (3:1), «Милан» (2:1) и «Сампдорию» (1:0).

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    После травм у «Сассуоло» восстанавливаются Франческо Капуто и Филиппо Романья.

    «Аталанта»

    «Аталанта» расположилась на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 68 баллами.

    На счету «королевы провинциалов» 20 побед, восемь ничьих и пять поражений в национальном первенстве.

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    • В семи последних матчах команда Джан Пьеро Гасперини одержала шесть побед, потеряв очки только в игре «Ромой» (1:1). В апреле она обыграла «Удинезе» (3:2), «Фиорентину» (3:2), «Ювентус» (1:0) и «Болонью» (5:0).

    Серьезных кадровых проблем у бергамской команды сейчас нет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аталанты» — 1.49, победа «Сассуоло» — 6.20, ничья — 4.90.

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    «Черно-зеленые» пропустили в этом сезоне полсотни голов, что является одним из худших показателей среди команд из верхней части турнирной таблицы.

    Поскольку у бергамцев едва ли не самая грозная атака во всей лиге, хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на набранные очки.

    С другой стороны, подопечным Де Дзерби нечего терять, поэтому они, вероятно, бросят вызов гостям в открытой игре и почти наверняка тоже забьют. Наш прогноз и ставка — «победа "Аталанты" и обе команды забьют» за 2.23.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 3,5» за 1.94. Напомним, что в пяти последних матчах между этими командами было забито не меньше четырех мячей.

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