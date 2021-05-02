В воскресенье, 2 мая, «Сассуоло» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мапей», начнется в 16:00 по московскому времени. «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 52 очка.

«Черно-зеленые» одержали 14 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в 33 турах.

Подопечные Роберто Де Дзерби могут похвастаться серией из четыре побед подряд, за время которой они обыграли «Беневенто» (1:0), «Фиорентину» (3:1), «Милан» (2:1) и «Сампдорию» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

После травм у «Сассуоло» восстанавливаются Франческо Капуто и Филиппо Романья.

«Аталанта»

«Аталанта» расположилась на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 68 баллами.

На счету «королевы провинциалов» 20 побед, восемь ничьих и пять поражений в национальном первенстве.

В семи последних матчах команда Джан Пьеро Гасперини одержала шесть побед, потеряв очки только в игре «Ромой» (1:1). В апреле она обыграла «Удинезе» (3:2), «Фиорентину» (3:2), «Ювентус» (1:0) и «Болонью» (5:0).

Серьезных кадровых проблем у бергамской команды сейчас нет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аталанты» — 1.49, победа «Сассуоло» — 6.20, ничья — 4.90.

«Черно-зеленые» пропустили в этом сезоне полсотни голов, что является одним из худших показателей среди команд из верхней части турнирной таблицы.

Поскольку у бергамцев едва ли не самая грозная атака во всей лиге, хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на набранные очки.

С другой стороны, подопечным Де Дзерби нечего терять, поэтому они, вероятно, бросят вызов гостям в открытой игре и почти наверняка тоже забьют. Наш прогноз и ставка — «победа "Аталанты" и обе команды забьют» за 2.23.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 3,5» за 1.94. Напомним, что в пяти последних матчах между этими командами было забито не меньше четырех мячей.