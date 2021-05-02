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    Кто первым пропустит в Химках?

    «Химки» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, РПЛ, 2 мая 2021 года

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    Денис Глушаков
    «Химки» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Мая 2021 года
    Химки
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    •  Химки 14:00 Урал Урал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Химки»

    «Химки» давно доигрывает чемпионат. От возможного вылета команда спаслась очень давно, поднявшись на 8 место.

    Атакуют «Химки» не столь резво — всего 33 гола в 27 матчах. Причем пропускает команда все-таки чаще — 37 мячей.

    А вот в минувшем туре химкинцы сотворили сенсацию. На выезде было бито крепкое «Динамо» (0:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Поединки против «Урала» для химкинцев складываются неудачно. Из пяти последних свиданий подмосковный клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях.

    «Урал»

    «Урал» находится на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. Разумеется, никакой вылет екатеринбургскому клубу не грозит, но и подъема ждать не приходится.

    В активе у «Урала» сейчас 31 очко. «Урал» теоретически может оказаться в первой десятке, но думается, что этого не случится.

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    • «Урал» в минувшем туре добыл решающий зачетный балл в аспекте борьбы за сохранение прописки в элите. Дома команда расписала мировую с «Ахматом» (1:1).

    Из основной обоймы в этом матче гостям не поможет Отман Эль-Кабир. Он травмирован. Остальные исполнители в строю, и готовы дать бой химкинцам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Урал» — за 3.45.

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    Хозяева наверняка мотивированы улучшить статистику противостояний с «Уралом».

    «Урал» играет нестабильно, да и вообще, может спокойно доигрывать оставшиеся матчи.

    Обе команды не лучшим образом действуют в обороне, и эти проблемы обнажатся еще в первом тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71.

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