«Химки» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» давно доигрывает чемпионат. От возможного вылета команда спаслась очень давно, поднявшись на 8 место.

Атакуют «Химки» не столь резво — всего 33 гола в 27 матчах. Причем пропускает команда все-таки чаще — 37 мячей.

А вот в минувшем туре химкинцы сотворили сенсацию. На выезде было бито крепкое «Динамо» (0:1).

Все прогнозы на РПЛ

Поединки против «Урала» для химкинцев складываются неудачно. Из пяти последних свиданий подмосковный клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях.

«Урал»

«Урал» находится на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. Разумеется, никакой вылет екатеринбургскому клубу не грозит, но и подъема ждать не приходится.

В активе у «Урала» сейчас 31 очко. «Урал» теоретически может оказаться в первой десятке, но думается, что этого не случится.

«Урал» в минувшем туре добыл решающий зачетный балл в аспекте борьбы за сохранение прописки в элите. Дома команда расписала мировую с «Ахматом» (1:1).

Из основной обоймы в этом матче гостям не поможет Отман Эль-Кабир. Он травмирован. Остальные исполнители в строю, и готовы дать бой химкинцам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Урал» — за 3.45.

Хозяева наверняка мотивированы улучшить статистику противостояний с «Уралом».

«Урал» играет нестабильно, да и вообще, может спокойно доигрывать оставшиеся матчи.

Обе команды не лучшим образом действуют в обороне, и эти проблемы обнажатся еще в первом тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71.