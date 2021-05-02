«Химки»
«Химки» давно доигрывает чемпионат. От возможного вылета команда спаслась очень давно, поднявшись на 8 место.
Атакуют «Химки» не столь резво — всего 33 гола в 27 матчах. Причем пропускает команда все-таки чаще — 37 мячей.
А вот в минувшем туре химкинцы сотворили сенсацию. На выезде было бито крепкое «Динамо» (0:1).
Поединки против «Урала» для химкинцев складываются неудачно. Из пяти последних свиданий подмосковный клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях.
«Урал»
«Урал» находится на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. Разумеется, никакой вылет екатеринбургскому клубу не грозит, но и подъема ждать не приходится.
В активе у «Урала» сейчас 31 очко. «Урал» теоретически может оказаться в первой десятке, но думается, что этого не случится.
«Урал» в минувшем туре добыл решающий зачетный балл в аспекте борьбы за сохранение прописки в элите. Дома команда расписала мировую с «Ахматом» (1:1).
Из основной обоймы в этом матче гостям не поможет Отман Эль-Кабир. Он травмирован. Остальные исполнители в строю, и готовы дать бой химкинцам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Урал» — за 3.45.
Хозяева наверняка мотивированы улучшить статистику противостояний с «Уралом».
«Урал» играет нестабильно, да и вообще, может спокойно доигрывать оставшиеся матчи.
Обе команды не лучшим образом действуют в обороне, и эти проблемы обнажатся еще в первом тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71.