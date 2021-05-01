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    «Мальорка» — «Мирандес». Прогно (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 1 мая 2021 года

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    «Мальорка»
    В субботу, 1 мая, в рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Мальорка» в родных стенах сразится с «Мирандесем». Встреча стартует в 19:15 по мск. «Мальорка» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Мая 2021 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 19:15 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.35
  • 2
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    «Мальорка»

    За шесть туров до завершения первенства «Мальорка» идет на второй проходной позиции. У балеарцев на счету 68 очков и значительное отставание от лидера, а третью строку они опережают на шесть пунктов.

    Островитяне провально провели два своих последних матче в чемпионате, проиграв оба минимально по 0:1 на выезде командам из низов. Сперва они уступили «Кастельону», а накануне были слабее «Сабаделя».

    Перед этим у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.

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    Сейчас у «Мальорки» 5-матчевая беспроигрышная серия, где он выиграла четыре поединка и раз сыграла вничью. При этом в данном отрезке она пропустила лишь один гол.

    «Мирандес»

    «Мирандес» с 49 баллами разместился на девятом месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, отстав уже на восемь пунктов от зоны плей-офф повышения.

    «Кабаны» за последние девять встреч первенства добились только двух викторий, одна из которых была 14 апреля в гостях над «Райо Вальекано» (1:0). Еще в этот период они трижды сыграли вничью и проиграли четыре поединка.

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    • В данный момент у «красных» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они проиграли с минимальным счетом 0:1 на выезде «Альбасете», а также сыграли вничью на своем поле с «Тенерифе» (0:0) и «Альмерией» (1:1).

    В данный момент у «Мирандеса» 14-матчевая безничейная гостевая серия, где коллектив потерпел восемь поражений и шесть встреч выиграл.

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    В первом туре эти клубы поделили очки, сыграв 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры в данной игре находятся на стороне хозяев, оценивая победу «Мальорки» в 1.81, в гостей верят на 5.15, ничья — 3.32.

    После ряда неудач «киноварные» на своей территории будут решительно настроены прервать «черною полосу» и закрепиться в зоне прямого повышения. Наш прогноз — П1 за 1.81.

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