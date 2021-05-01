В субботу, 1 мая, в рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Мальорка» в родных стенах сразится с «Мирандесем». Встреча стартует в 19:15 по мск. «Мальорка» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

За шесть туров до завершения первенства «Мальорка» идет на второй проходной позиции. У балеарцев на счету 68 очков и значительное отставание от лидера, а третью строку они опережают на шесть пунктов.

Островитяне провально провели два своих последних матче в чемпионате, проиграв оба минимально по 0:1 на выезде командам из низов. Сперва они уступили «Кастельону», а накануне были слабее «Сабаделя».

Перед этим у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.

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Сейчас у «Мальорки» 5-матчевая беспроигрышная серия, где он выиграла четыре поединка и раз сыграла вничью. При этом в данном отрезке она пропустила лишь один гол.

«Мирандес»

«Мирандес» с 49 баллами разместился на девятом месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, отстав уже на восемь пунктов от зоны плей-офф повышения.

«Кабаны» за последние девять встреч первенства добились только двух викторий, одна из которых была 14 апреля в гостях над «Райо Вальекано» (1:0). Еще в этот период они трижды сыграли вничью и проиграли четыре поединка.

В данный момент у «красных» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они проиграли с минимальным счетом 0:1 на выезде «Альбасете», а также сыграли вничью на своем поле с «Тенерифе» (0:0) и «Альмерией» (1:1).

В данный момент у «Мирандеса» 14-матчевая безничейная гостевая серия, где коллектив потерпел восемь поражений и шесть встреч выиграл.

В первом туре эти клубы поделили очки, сыграв 0:0.

Прогноз

Букмекеры в данной игре находятся на стороне хозяев, оценивая победу «Мальорки» в 1.81, в гостей верят на 5.15, ничья — 3.32.

После ряда неудач «киноварные» на своей территории будут решительно настроены прервать «черною полосу» и закрепиться в зоне прямого повышения. Наш прогноз — П1 за 1.81.