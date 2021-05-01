«Лилль»
«Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея на своем счету 73 очка.
«Доги» в национальном первенстве одержали 21 победу, десять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
В апреле команда Кристофа Галтье обыграла «Пари Сен-Жермен» (1:0), «Метц» (2:0) и «Лион» (3:2), а также разошлась миром с «Монпелье» (1:1).
После травмы у «Лилля» восстанавливается только нападающий Тимоти Веа, пропустивший один матч.
«Ницца»
«Ницца» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 46 набранными баллами.
На счету «орлят» 13 побед, семь ничьих и 14 поражений в 34 сыгранных турах.
Команда Адриана Урся в апреле выиграла у «Нанта» (2:1) и «Монпелье» (3:1), поделила очки с «Реймсом» (0:0) и проиграла «Дижону» (0:2).
Среди травмированных у «Ниццы» значатся Амин Гуири, Данте, Мизиан Маолида, Джефф Рейне и Кепрен Тюрам.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.42, победа «Ниццы» — 8.70, ничья — 4.60.
Однако есть все основания полагать, что «орлята» способны преподнести сюрприз. В восьми предыдущих турах они потерпели всего одно поражение, одержав при этом сразу пять побед.
У «Лилля», к слову, возникли проблемы в недавней игре с «Монпелье», да и во встрече с «Лионом» они уступали 0:2, и лишь чудесная игра Бурака Йылмаза позволила совершить камбек.
Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Ниццы" с форой +1» за 2.23.
Также берем «тотал первого тайма меньше 1» за 2.05, поскольку ожидаем, что никто не будет спешить и рисковать на стартовых минутах.