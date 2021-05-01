В субботу, 1 мая, «Лилль» на своем поле примет «Ниццу» в рамках 35-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 22:00 по московскому времени. «Лилль» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея на своем счету 73 очка.

«Доги» в национальном первенстве одержали 21 победу, десять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

В апреле команда Кристофа Галтье обыграла «Пари Сен-Жермен» (1:0), «Метц» (2:0) и «Лион» (3:2), а также разошлась миром с «Монпелье» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

После травмы у «Лилля» восстанавливается только нападающий Тимоти Веа, пропустивший один матч.

«Ницца»

«Ницца» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 46 набранными баллами.

На счету «орлят» 13 побед, семь ничьих и 14 поражений в 34 сыгранных турах.

Команда Адриана Урся в апреле выиграла у «Нанта» (2:1) и «Монпелье» (3:1), поделила очки с «Реймсом» (0:0) и проиграла «Дижону» (0:2).

Среди травмированных у «Ниццы» значатся Амин Гуири, Данте, Мизиан Маолида, Джефф Рейне и Кепрен Тюрам.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.42, победа «Ниццы» — 8.70, ничья — 4.60.

«Догам» ни в коем случае нельзя терять очки , если они планируют остаться в лидерах первенства и не пропустить вперед «Пари Сен-Жермен».

Однако есть все основания полагать, что «орлята» способны преподнести сюрприз. В восьми предыдущих турах они потерпели всего одно поражение, одержав при этом сразу пять побед.

У «Лилля», к слову, возникли проблемы в недавней игре с «Монпелье», да и во встрече с «Лионом» они уступали 0:2, и лишь чудесная игра Бурака Йылмаза позволила совершить камбек.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Ниццы" с форой +1» за 2.23.

Также берем «тотал первого тайма меньше 1» за 2.05, поскольку ожидаем, что никто не будет спешить и рисковать на стартовых минутах.