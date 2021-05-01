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    «Лилль» — «Ницца». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 1 мая 2021 года

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    В субботу, 1 мая, «Лилль» на своем поле примет «Ниццу» в рамках 35-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 22:00 по московскому времени. «Лилль» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Мая 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея на своем счету 73 очка.

    «Доги» в национальном первенстве одержали 21 победу, десять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    В апреле команда Кристофа Галтье обыграла «Пари Сен-Жермен» (1:0), «Метц» (2:0) и «Лион» (3:2), а также разошлась миром с «Монпелье» (1:1).

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    После травмы у «Лилля» восстанавливается только нападающий Тимоти Веа, пропустивший один матч.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 46 набранными баллами.

    На счету «орлят» 13 побед, семь ничьих и 14 поражений в 34 сыгранных турах.

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    • Команда Адриана Урся в апреле выиграла у «Нанта» (2:1) и «Монпелье» (3:1), поделила очки с «Реймсом» (0:0) и проиграла «Дижону» (0:2).

    Среди травмированных у «Ниццы» значатся Амин Гуири, Данте, Мизиан Маолида, Джефф Рейне и Кепрен Тюрам.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.42, победа «Ниццы» — 8.70, ничья — 4.60.

    «Догам» ни в коем случае нельзя терять очки, если они планируют остаться в лидерах первенства и не пропустить вперед «Пари Сен-Жермен».

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    Однако есть все основания полагать, что «орлята» способны преподнести сюрприз. В восьми предыдущих турах они потерпели всего одно поражение, одержав при этом сразу пять побед.

    У «Лилля», к слову, возникли проблемы в недавней игре с «Монпелье», да и во встрече с «Лионом» они уступали 0:2, и лишь чудесная игра Бурака Йылмаза позволила совершить камбек.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Ниццы" с форой +1» за 2.23.

    Также берем «тотал первого тайма меньше 1» за 2.05, поскольку ожидаем, что никто не будет спешить и рисковать на стартовых минутах.

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