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    «Челси» снова проведет «низовой» матч?

    «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставка (к. 2.12) на футбол, АПЛ, 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Фулхэм»
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    Мэйсон Маунт
    «Челси» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» ранее на этой неделе провел тяжелейший матч против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1, но, пожалуй, многие согласятся, что по игре лондонский клуб заслуживал большего.

    Несмотря на то, что впереди ответная игра с «Королевским клубом», у «Челси» пока нет возможности об этом думать. В АПЛ «синие» после 33-х туров занимают четвертое место, а отрыв от конкурентов совсем незначительный.

    В апреле «Челси» с треском проиграл дома «Вест Бромвичу» (2:5) и потерял очки в домашней игре с «Брайтоном» (0:0).

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  • 28/04/2021

    • Намного лучше команда Томаса Тухеля сыграла против «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», одержав в обоих случаях победы.

    «Челси» выиграл только один из четырех последних матчей на своем поле в рамках АПЛ.

    «Фулхэм»

    Тем временем «Фулхэм» уже одной ногой в Чемпионшипе. Математические шансы на спасение еще остаются, но с такими результатами сделать избежать вылета из АПЛ будет крайне сложно.

    На данный момент «Фулхэм» занимает 18-е место, отставая от идущего 17-м «Брайтона» на семь очков.

    В прошлом туре «Фулхэм» сыграл вничью с «Арсеналом», но перед этим было четыре поражения кряду, которые, по всей видимости, и станут для «дачников» ключевыми.

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    При этом любопытно, что «Фулхэм» в десяти последних матчах на выезде потерпел только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Фулхэма» — за 7.30.

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    Скорее всего, в очередном матче с участием «Челси» будет забито максимум два мяча. Когда команде Тухеля очень нужен результат, она играет максимально рационально — минимум риска, максимум надежности.

    И против такого «Челси» у «Фулхэма» нет шансов на победу.

    Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.12. Игра завершится в пользу хозяев либо со счетом 1:0, либо 2:0.

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