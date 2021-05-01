«Челси»
«Челси» ранее на этой неделе провел тяжелейший матч против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1, но, пожалуй, многие согласятся, что по игре лондонский клуб заслуживал большего.
Несмотря на то, что впереди ответная игра с «Королевским клубом», у «Челси» пока нет возможности об этом думать. В АПЛ «синие» после 33-х туров занимают четвертое место, а отрыв от конкурентов совсем незначительный.
В апреле «Челси» с треском проиграл дома «Вест Бромвичу» (2:5) и потерял очки в домашней игре с «Брайтоном» (0:0).
Намного лучше команда Томаса Тухеля сыграла против «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», одержав в обоих случаях победы.
«Челси» выиграл
«Фулхэм»
Тем временем «Фулхэм» уже одной ногой в Чемпионшипе. Математические шансы на спасение еще остаются, но с такими результатами сделать избежать вылета из АПЛ будет крайне сложно.
На данный момент «Фулхэм» занимает 18-е место, отставая от идущего 17-м «Брайтона» на семь очков.
В прошлом туре «Фулхэм» сыграл вничью с «Арсеналом», но перед этим было четыре поражения кряду, которые, по всей видимости, и станут для «дачников» ключевыми.
При этом любопытно, что «Фулхэм» в десяти последних матчах на выезде потерпел только одно поражение.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Фулхэма» — за 7.30.
Скорее всего, в очередном матче с участием «Челси»
И против такого «Челси»
Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.12. Игра завершится в пользу хозяев либо со счетом 1:0, либо 2:0.