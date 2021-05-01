«Челси» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» ранее на этой неделе провел тяжелейший матч против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1, но, пожалуй, многие согласятся, что по игре лондонский клуб заслуживал большего.

Несмотря на то, что впереди ответная игра с «Королевским клубом», у «Челси» пока нет возможности об этом думать. В АПЛ «синие» после 33-х туров занимают четвертое место, а отрыв от конкурентов совсем незначительный.

В апреле «Челси» с треском проиграл дома «Вест Бромвичу» (2:5) и потерял очки в домашней игре с «Брайтоном» (0:0).

Намного лучше команда Томаса Тухеля сыграла против «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма», одержав в обоих случаях победы.

«Челси» выиграл только один из четырех последних матчей на своем поле в рамках АПЛ.

«Фулхэм»

Тем временем «Фулхэм» уже одной ногой в Чемпионшипе. Математические шансы на спасение еще остаются, но с такими результатами сделать избежать вылета из АПЛ будет крайне сложно.

На данный момент «Фулхэм» занимает 18-е место, отставая от идущего 17-м «Брайтона» на семь очков.

В прошлом туре «Фулхэм» сыграл вничью с «Арсеналом», но перед этим было четыре поражения кряду, которые, по всей видимости, и станут для «дачников» ключевыми.

Все прогнозы на АПЛ

При этом любопытно, что «Фулхэм» в десяти последних матчах на выезде потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Фулхэма» — за 7.30.

Скорее всего, в очередном матче с участием «Челси» будет забито максимум два мяча . Когда команде Тухеля очень нужен результат, она играет максимально рационально — минимум риска, максимум надежности.

И против такого «Челси» у «Фулхэма» нет шансов на победу .

Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.12. Игра завершится в пользу хозяев либо со счетом 1:0, либо 2:0.