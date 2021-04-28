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    Львовское дерби завершится вничью?

    «Львов» — «Рух» Львов. Прогноз (к. 3.40) и ставки на чемпионат Украины по футболу 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Рух» Львов
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    В первом круге «Львов» и «Рух» сыграли вничью 0:0
    «Львов» сыграет на своем поле против «Руха» в рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 19:00 мск. «Львов» — «Рух» Львов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Львов»

    «Львов» благодаря недавним успехам поднялся в турнирной таблице на девятое место. От последней строчки хозяев отделяют уже шесть очков. Из элитного дивизиона в Украине вылетает только одна команда.

    «Львов» в трех предыдущих матчах набрал девять очков. Команда Анатолия Бессмертного одержала победы над «Александрией», «Минаем» и «Десной», пропустив при этом в общей сложности лишь один мяч.

    Кроме того, этой весной «Львов» сенсационно выиграл у донецкого «Шахтеру». Львовяне забили «горнякам» три мяча.

    Победная серия «Львова» на своем поле составляет четыре матча.

    «Рух»

    «Рух» после 22-х сыгранных матчей находится в таблице на 11-м месте. В отличие от хозяев предстоящего матча, гостей ждет борьба за выживание. Отрыв от конкурентов составляет всего лишь два очка.

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    • При этом «Рух» в последнее время тоже прибавил. В прошлом туре команда разгромила «Мариуполь».

    А перед этим была ничья с «Ингульцом» и победа над «Минаем».

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    «Рух» в четырех предыдущих матчах на выезде набрал семь очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Львов» можно поставить за 2.48, а на победу «Руха» — за 2.68, ничью предлагают за 3.40.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

    Не исключено, что соперники и на этот раз согласятся на такой исход, хотя понятно, что очки сейчас больше нужны «Руху». Но лучше так, чем совсем ничего.

    Ставка — ничья за 3.40.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.70.

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