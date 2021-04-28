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    Владикавказцы выиграют у «быков» убедительно

    «Алания» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ФНЛ, 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Краснодар-2»
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    «Алания»
    В среду, 28 апреля, в Владикавказе на стадионе «Спартак» «Алания» сыграет с дублем «Краснодара» в 39-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 17:00 по мск. «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Алания»

    За четыре тура до финиша розыгрыша ФНЛ «Алания» с 70 зачетными пунктами занимает четвертое место в турнирной таблице, имея запас перед ближайшим преследователем в два очка.

    Клуб из Владикавказа не проигрывает в рамках чемпионата на протяжении последних четырех встреч, заработав за этот период десять очков, выиграв три раза и раз сыграв вничью.

    Единственная потеря баллов в этот отрезке была у «желто-красных» дома с московским «Торпедо» (1:1) тур тому назад, а обыграть они смогли в родных стенах «Факел» (2:0), а также на выезде «Шинник» (1:0) и «Акрон» (2:1).

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    У «Алания» четвертая домашняя статистика в дивизионе. Она добыла 11 победных результатов, пять мировых и трижды проиграла. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 42:20.

    «Краснодар-2»

    Второй состав «Краснодара» с 42 пунктами разместился на 16 позиции в турнирной таблице первенства первого российского дивизиона, опережая на четыре очка зону вылета.

    За последние пять игр чемпионата «быки» потерпели лишь одно фиаско, уступив в Брянске местному «Динамо» со счетом 1:2. Еще в этот период они дважды выиграли и дважды сыграли вничью.

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    • Обе виктории состоялись в родных стенах, где краснодарцы справились с «Чертаново» (1:0) и «Иртышом» (2:0), мировые пришлись на гостевые встречи — с «Томью» и «Нефтехимиком» (по 1:1).

    Гостевая статистика «Краснодара-2» выглядит следующим образом: две победы, шесть ничьих и 11 фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих поединках составляет 12:34.

    В первом круге «Алания» разнесла «Краснодар-2» на его поле со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка на «Алания» — «Краснодар-2»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Краснодара-2» дают — 18.00, ничья оценена — в 5.80.

    Владикавказцы, которые разгромили этого соперника в гостях, дома также должны победить убедительно. Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-2).

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