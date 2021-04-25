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    Остановит ли «Вильярреал» «Барселону»?

    «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 25 апреля 2021 года

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    «Барселона» потерпела одно поражение в 12 матчах
    В воскресенье, 25 апреля, «Вильярреал» на своем поле примет «Барселону» в рамках 32-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Вильярреале на стадионе «Керамика», начнется в 17:15 по московскому времени. «Вильярреал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Апреля 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Барселона Барселона
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    «Вильярреал»

    После 32 проведенных матчей у «Вильярреала» на счету 49 набранных очков и он занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, безнадежно отстав от топ-4.

    В своем предпоследнем сыгранном поединке первенства «подводники» разгромили на выезде «Леванте» со счетом 5:1, что стало их четвертой победой за пять последних матчей.

    Перед этим они не побеждали в восьми подряд встречах чемпионата, сыграв в этот неудачный период пять раз вничью и потерпев три фиаско.

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    В прошлом туре левантийцы снова проиграли — «Алавесу» (1:2) на выезде. Важнее для клуба сейчас выиграть Лигу Европы, где в полуфинале его ожидает дуэль с лондонским «Арсеналом».

    «Барселона»

    «Барселона» в последних 12 матчах во всех турнирах проиграла только раз, но поражение было важным — от «Реала» в чемпионате Испании со счетом 1:2. Перед этим каталонцы одержали в Примере шесть побед подряд.

    Перекрыть плохое настроение от поражения против главного врага «Барселоне» удалось в финале Кубка Испании. 17 апреля каталонцы разгромили «Атлетик» со счетом 4:0 и завоевали трофей.

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    • При этом «Барселона» продолжает борьбу за чемпионство. На данный момент каталонцы набрали 68 очков в 31 матче и на 5 очков отстают от лидирующего «Атлетико» и на 2 — от «Реала», но имеют матч в запасе.

    «Блауграна» забивает больше всех в лиге (74 гола), а пропускают каталонцы больше, чем конкуренты — 28 голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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