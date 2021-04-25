В воскресенье, 25 апреля, «Вильярреал» на своем поле примет «Барселону» в рамках 32-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Вильярреале на стадионе «Керамика», начнется в 17:15 по московскому времени. «Вильярреал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

После 32 проведенных матчей у «Вильярреала» на счету 49 набранных очков и он занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, безнадежно отстав от топ-4.

В своем предпоследнем сыгранном поединке первенства «подводники» разгромили на выезде «Леванте» со счетом 5:1, что стало их четвертой победой за пять последних матчей.

Перед этим они не побеждали в восьми подряд встречах чемпионата, сыграв в этот неудачный период пять раз вничью и потерпев три фиаско.

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В прошлом туре левантийцы снова проиграли — «Алавесу» (1:2) на выезде. Важнее для клуба сейчас выиграть Лигу Европы, где в полуфинале его ожидает дуэль с лондонским «Арсеналом».

«Барселона»

«Барселона» в последних 12 матчах во всех турнирах проиграла только раз, но поражение было важным — от «Реала» в чемпионате Испании со счетом 1:2. Перед этим каталонцы одержали в Примере шесть побед подряд.

Перекрыть плохое настроение от поражения против главного врага «Барселоне» удалось в финале Кубка Испании. 17 апреля каталонцы разгромили «Атлетик» со счетом 4:0 и завоевали трофей.

При этом «Барселона» продолжает борьбу за чемпионство. На данный момент каталонцы набрали 68 очков в 31 матче и на 5 очков отстают от лидирующего «Атлетико» и на 2 — от «Реала», но имеют матч в запасе.

«Блауграна» забивает больше всех в лиге (74 гола), а пропускают каталонцы больше, чем конкуренты — 28 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.