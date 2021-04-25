«Ренн» сыграет на своем поле против «Дижона» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Дижон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» занимает в таблице Лиги 1 седьмое место. Бретонцы продолжают борьбу за путевку в Лигу Европы, рассчитывать на большее уже не приходится.

«Ренн» пришел в себя после назначения на пост главного тренера Брюно Женезьо.

Уже пять поединков кряду коллектив не знает поражений. В четырех из них он победил.

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В пяти предыдущих турах «Ренн» набрал 13 очков. Клуб одержал победы над «Страсбургом», «Метцем», «Нантом» и «Анже», а также сыграл вничью с «Реймсом».

«Дижон»

«Дижон» находится на дне турнирной таблицы, имея лишь 18 очков после 33 туров. До прошлого тура у команды была длинная серия поражений, которая состояла из 12 поединков.

Гости крупно проиграли «Бресту» и «Бордо» с одинаковым счетом 1:3. В прошлых двух турах команда и вовсе уступала всухую.

Она была слабее «Марселя» (0:2), «Реймса» (0:1) и «Монако» (0:3). Тем не менее, в прошлом туре клуб, наконец, выиграл — у «Ниццы» (2:0).

В гостях «Дижон» выиграл только три матча в этом сезоне, проиграв при этом 10 раз. Коллектив теоретически может спастись, только если займет 17-е место, которое дает право сыграть в плей-офф за выживание.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды не забьют, и будет забито меньше 2,5 голов за 2,25.