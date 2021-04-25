25 апреля на «Ак Барс Арене» в Казани «Рубин» примет «Краснодар» в рамках поединка 27 тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

После 26 туров «Рубин» занимает 4 место в зоне Лиги конференций. Футболисты Леонида Слуцкого выиграли три матча подряд, причем всухую. Это значительно улучшило их позиции.

Хозяева трижды побеждали с одинаковым результатом 1:0. Они одолели «Урал», «Ростов» и «Сочи». Всего в весенней части сезона команда одержала 5 побед.

Единственное поражение «Бордовые» потерпели 19 марта, когда проиграли «Химкам». Что касается домашних матчей, то «Рубин» проиграл 4 раза за 12 поединков.

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Дисквалифицирован Денис Макаров, травмирован Мицуки Сайто и по той же причине может не сыграть Хвича Кварацхелия.

«Краснодар»

В конце сезона «Краснодар» оказался в тяжелом положении. Сейчас команда занимает 11 место, имея лишь 35 очков в активе.

Даже с приходом Виктора Гончаренко не сильно изменилась. «Быки» имеют серию из четырех матчей без побед — три поражения и ничья.

«Краснодар» в прошлом туре разошелся миром с «Зенитом» (2:2). Перед этим коллектив уступил в Туле «Арсеналу» 0:1. До прихода Гончаренко «Черно-зеленые» были разгромлены «Ахматом» (0:5) и обижены «Динамо» (2:3).

Сыграть не сможет Кристиан Рамирес. Он имеет травму колена.

Прогноз

Коэффициенты на эту игру почти равные, однако есть небольшой перевес на стороне «Краснодара» — 2.90 и 2.46 соответственно. На ничью букмекеры предлагают 3.55.

«Рубин» набрал хорошую форму в весенней части сезона. Команда идет на серии побед, чего не скажешь про «Краснодар», которые не выигрывает уже 4 поединка.

Слуцкий выиграл у Гончаренко в очной дуэли первой половины сезона, когда «Рубин» играл с ЦСКА. У него есть все шансы повторить успех. Мы считаем, что «Бордовые» должны как минимум не уступить «Быкам». Ставка — фора 1 (0) за 2.10.