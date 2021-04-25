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    «Рубин» находится в лучшей форме, чем «Краснодар»

    «Рубин» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч РПЛ 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Краснодар»
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    Джордже Деспотович
    25 апреля на «Ак Барс Арене» в Казани «Рубин» примет «Краснодар» в рамках поединка 27 тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Рубин»

    После 26 туров «Рубин» занимает 4 место в зоне Лиги конференций. Футболисты Леонида Слуцкого выиграли три матча подряд, причем всухую. Это значительно улучшило их позиции.

    Хозяева трижды побеждали с одинаковым результатом 1:0. Они одолели «Урал», «Ростов» и «Сочи». Всего в весенней части сезона команда одержала 5 побед.

    Единственное поражение «Бордовые» потерпели 19 марта, когда проиграли «Химкам». Что касается домашних матчей, то «Рубин» проиграл 4 раза за 12 поединков.

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    Дисквалифицирован Денис Макаров, травмирован Мицуки Сайто и по той же причине может не сыграть Хвича Кварацхелия.

    «Краснодар»

    В конце сезона «Краснодар» оказался в тяжелом положении. Сейчас команда занимает 11 место, имея лишь 35 очков в активе.

    Даже с приходом Виктора Гончаренко не сильно изменилась. «Быки» имеют серию из четырех матчей без побед — три поражения и ничья.

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  • Вчера

    • «Краснодар» в прошлом туре разошелся миром с «Зенитом» (2:2). Перед этим коллектив уступил в Туле «Арсеналу» 0:1. До прихода Гончаренко «Черно-зеленые» были разгромлены «Ахматом» (0:5) и обижены «Динамо» (2:3).

    Сыграть не сможет Кристиан Рамирес. Он имеет травму колена.

    Прогноз

    Коэффициенты на эту игру почти равные, однако есть небольшой перевес на стороне «Краснодара» — 2.90 и 2.46 соответственно. На ничью букмекеры предлагают 3.55.

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    «Рубин» набрал хорошую форму в весенней части сезона. Команда идет на серии побед, чего не скажешь про «Краснодар», которые не выигрывает уже 4 поединка.

    Слуцкий выиграл у Гончаренко в очной дуэли первой половины сезона, когда «Рубин» играл с ЦСКА. У него есть все шансы повторить успех. Мы считаем, что «Бордовые» должны как минимум не уступить «Быкам». Ставка — фора 1 (0) за 2.10.

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