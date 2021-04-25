25 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» в домашнем поединке сыграет с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Ростов» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» с 37 набранными очками идет на девятой позиции, практически не имея шансов зацепиться за зону еврокубков, и вылет команде не грозит.

«Комбайнеры» проиграли минувшие три встречи чемпионата, уступив на своей арене 0:1 «Рубину» и 2:3 московскому «Спартаку», а также на выезде оказались слабее «Локомотива» (1:4) в последнем туре.

А всего в весенней части российского первенства «желто-синие» одержали только одну викторию в семи проеденных поединках, два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Только 14 из 37 баллов «Ростов» раздобыл на своей территории в текущем розыгрыше РПЛ. Он добился четырех викторий, дважды расписывал мировые и шесть раз был повержен, разница мячей — 14:13.

«Арсенал» Тула

С 23 набранными очками «Арсенал» за четыре тура до финиша первенства идет в зоне переходных матчей, на 13 строке. Прямой вылет он опережает на пять пунктов, а от спасительной позиции отстает на семь баллов.

Туляки вышли победителями из своих предыдущих двух поединков первенства, поочередно обыграв на своей территории 1:0 «Краснодар» и 4:0 «Тамбов» в минувшем туре.

Ранее «пряники» в весенней части чемпионата смогли добиться одной виктории и потерпели четыре фиаско, где три из них были гостевыми.

На выезде в этом чемпионате «Арсенал» имеет ужасную статистику. Он только раз сыграл вничью и 12 раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 5:28.

Отметим, что «Ростов» выиграл у «Арсенала» три личные встречи подряд. В первом круге ростовчане победили 3:2.

Прогноз и ставка на «Ростов» — «Арсенал» Тула

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.31.

На викторию «Арсенала» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.

В данный момент туляки находятся в более лучшей форме, чем ростовчане. Считаем, что «оружейники» как минимум не проиграют в данной встрече. Наш прогноз и ставка — Х2.