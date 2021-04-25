В 33 туре итальянской Серии А «Аталанту» на стадионе «Атлети Адзурри» примет «Болонью». Матч в Бергамо запланирован на 25 апреля 21:45 мск. «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В середине марта «Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв на выезде «Реалу» (1:3). Затем бергамаски на выезде победили «Верону» (2:0) в рамках Серии А.

Потом подопечные Джан Пьеро Гасперини дома справилась с «Удинезе» (3:2) и на выезде одолели «Фиорентину» со счетом 3:2.

В последних матчах «Аталанта» дома вырвала минимальную победу у «Ювентуса» (1:0) и на выезде поделила очки с «Ромой» (1:1).

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После 32 туров «Аталанта» с 65 очками на 3-м месте. Разница мячей 73-39, Муриэль забил 18 голов, Сапата забил 13. Матч пропустит травмированный Хатебур и дисквалифицированный Гозенс.

«Болонья»

Красно-синие закончили март двумя победами, обыграв на своес поле «Сампдорию» (3:1) и на выезде одолев «Кротоне» (3:2), при этом отыгравшись со счета 0:2.

А вот апрель начался с двух поражения со счетом 0:1 — сначала «Болонья» уступила дома «Интеру», потом на выезде проиграла «Роме».

В последних матчах подопечные Синиши Михайловича на своем поле сначала разгромили «Специю» (4:1), а потом поделили очки с «Торино» (1:1).

После 32 туров Серии А «Болонья» с 38 очками на 11-м месте. Разница мячей 44-48, Сориано забил 9 голов, еще 8 — Муса Барроу. Не сыграют травмированные Томиясу, Медель, Хики, Сатандер.

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Болоньи» — 8.60.

В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В прошлом сезоне «Аталанта» проиграла в гостях 1:2 и победила дома 1:0.

«Болонья» проиграла в пяти последних выездах в Бергамо Прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет.

Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.73 и ТМ 3,5 за 1.77.