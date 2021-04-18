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    Аутсайдеры Примеры начнут без увертюр!

    «Алавес» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Примера, 18 апреля 2021 года

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    Лукас Перес
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Уэской» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:15 мск. «Алавес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Алавес
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    •  Алавес 17:15 Уэска Уэска
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    «Алавес»

    «Алавес» борется за выживание. Причем сейчас команда занимает место в зоне вылета — предпоследнее девятнадцатое.

    Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка. Его нужно будет нивелировать в течение оставшихся 8 туров.

    Минувший тур для команды получился весьма успешным. Выездная сухая ничья с крепким «Атлетиком» сойдет за пополнение багажа.

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    Поединки против «Уэски» «Алавесу», в целом, не удаются. В пяти последних поединках «Алавес» добыл только две победы при трех поражениях.

    «Уэска»

    «Уэска» на текущий момент занимает 16 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит формальным — один зачетный балл.

    В активе у команды сейчас 27 очков. Причем забивает «Уэска» немногим больше конкурентов снизу — 31 мяч в 30 встречах.

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  • 12/04/2021

    • «Уэска» в минувшем туре смогла вырваться из зоны вылета. Дома команда обыграла еще одного борца за выживание в Примере «Эльче» (3:1).

    В матче первого круга нынешнего чемпионата «Уэска» была сильнее (1:0). Причем тогда команда смотрелась намного монолитнее «Алавеса».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Алавес» за 2.44, на ничью за 3.02, а на «Уэску» — за 3.18

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    Хозяева борются за выживание, к тому же не проигрывали в последних трех матчах.

    «Алавес» смотрится блекло, к тому же многовато пропускает в свои ворота (47 мячей).

    Обеим командам очки нужны срочно, так что стоит ожидать от них агрессивного старта. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.90

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