«Алавес» сыграет на своем поле с «Уэской» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:15 мск. «Алавес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» борется за выживание. Причем сейчас команда занимает место в зоне вылета — предпоследнее девятнадцатое.

Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка. Его нужно будет нивелировать в течение оставшихся 8 туров.

Минувший тур для команды получился весьма успешным. Выездная сухая ничья с крепким «Атлетиком» сойдет за пополнение багажа.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Поединки против «Уэски» «Алавесу», в целом, не удаются. В пяти последних поединках «Алавес» добыл только две победы при трех поражениях.

«Уэска»

«Уэска» на текущий момент занимает 16 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит формальным — один зачетный балл.

В активе у команды сейчас 27 очков. Причем забивает «Уэска» немногим больше конкурентов снизу — 31 мяч в 30 встречах.

«Уэска» в минувшем туре смогла вырваться из зоны вылета. Дома команда обыграла еще одного борца за выживание в Примере «Эльче» (3:1).

В матче первого круга нынешнего чемпионата «Уэска» была сильнее (1:0). Причем тогда команда смотрелась намного монолитнее «Алавеса».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Алавес» за 2.44, на ничью за 3.02, а на «Уэску» — за 3.18

Хозяева борются за выживание, к тому же не проигрывали в последних трех матчах.

«Алавес» смотрится блекло, к тому же многовато пропускает в свои ворота (47 мячей).

Обеим командам очки нужны срочно, так что стоит ожидать от них агрессивного старта. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.90