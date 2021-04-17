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    Лидер первенства положит в свою копилку три очка

    «Труа» — «Кан». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, чемпионат Франции, 17 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Труа Прогнозы на Кан
    Прогноз и ставки на «Труа» — «Кан»
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    Футболист «Труа»
    В субботу, 17 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Каном». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Труа» — «Кан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 17 Апреля 2021 года
    Труа
  • Франция. Лига 2
    •  Труа 16:00 Кан Кан
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
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    «Труа»

    «Труа» в своей последней игре поделил очки с «Парижем» (1:1) в гостях, а ранее обыграл дома «Генгам» (1:0). Перед этим он на своей арене был разгромлен «Нанси» (1:5) и уступил на выезде «Амьену» (1:3).

    До этих неудач команда имела 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках первенства, в которой она выиграла в семи из них и трижды делила очки со своими оппонентами.

    В турнирной таблице Лиги 2 «синие» идут на первом месте. У них на счету 62 набранных очка и три балла запаса перед ближайшими преследователями.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв 12 встреч при трех мировых исходах и одном поражении, разница мячей — 26:14.

    «Кан»

    С 36 зачетными пунктам «Кан» идет на 15 месте в турнирной таблице второго по рангу первенства Франции, опережая на пять баллов опасную зону.

    Сейчас у «нормандцев» 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой они три раза сыграли вничью и четыре раза были повержены, где в трех случаях не смогли даже забить.

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  • 12/04/2021

    • В своем последнем проведенном поединке чемпионата «красно-синие» уступили на выезде одному из претендентов на повышения — «Греноблю» (1:3) на выезде. Перед этим они дважды сыграли вничью.

    Только 14 из 36 очков «Кан» заработал вне родных стен, выиграв три матча при пяти мировых исходах и восьми фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:25.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды победил «Труа» — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Труа» — «Кан»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.65, победа «Кана» — 5.80, ничья — 3.84.

    В родных стенах лидер первенства не имеет права терять очки с коллективом из низов турнирки. Наша ставка на данную встречу — П1.

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