В субботу, 17 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Каном». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Труа» — «Кан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» в своей последней игре поделил очки с «Парижем» (1:1) в гостях, а ранее обыграл дома «Генгам» (1:0). Перед этим он на своей арене был разгромлен «Нанси» (1:5) и уступил на выезде «Амьену» (1:3).

До этих неудач команда имела 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках первенства, в которой она выиграла в семи из них и трижды делила очки со своими оппонентами.

В турнирной таблице Лиги 2 «синие» идут на первом месте. У них на счету 62 набранных очка и три балла запаса перед ближайшими преследователями.

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В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв 12 встреч при трех мировых исходах и одном поражении, разница мячей — 26:14.

«Кан»

С 36 зачетными пунктам «Кан» идет на 15 месте в турнирной таблице второго по рангу первенства Франции, опережая на пять баллов опасную зону.

Сейчас у «нормандцев» 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой они три раза сыграли вничью и четыре раза были повержены, где в трех случаях не смогли даже забить.

В своем последнем проведенном поединке чемпионата «красно-синие» уступили на выезде одному из претендентов на повышения — «Греноблю» (1:3) на выезде. Перед этим они дважды сыграли вничью.

Только 14 из 36 очков «Кан» заработал вне родных стен, выиграв три матча при пяти мировых исходах и восьми фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:25.

В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды победил «Труа» — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Труа» — «Кан»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.65, победа «Кана» — 5.80, ничья — 3.84.

В родных стенах лидер первенства не имеет права терять очки с коллективом из низов турнирки. Наша ставка на данную встречу — П1.