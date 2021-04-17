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    «Краснодар» — «Зенит». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат России, 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Зенит»
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    Сергей Семак
    В субботу, 17 апреля, в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало — в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Апреля 2021 года
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    «Краснодар»

    В конце февраля «Краснодар» дома спасся от поражения в матче с «Уралом» (2:2), после чего в Москве был разгромлен «Спартаком» со счетом 1:6.

    Потом «быки» отыгрались в выездном матче на «Тамбове», победив 4:0, но домашний матч с «Динамо» завершился поражением 2:3, хотя кубанцы вели 2:0 после первого тайма.

    После домашнего разгрома от «Ахмата» (0:5) Мурад Мусаев был уволен, но занявший его место Виктор Гончаренко провалил дебют, проиграв в Туле «Арсеналу» (0:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 25 туров РПЛ «Краснодар» с 34 очками на 10-м месте. Разница мячей 44-36. Маркус Берг забил 9 голов, еще 8 у Реми Кабелла, 5 у Классона.

    «Зенит»

    В конце февраля подопечные Сергея Семака упустили домашнюю победу над «Ростовом» (2:2), а март начали с того, что проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани.

    Затем «Зенит» дома разгромил грозненский «Ахмат» (4:0) и на выезде справился с московским ЦСКА (3:2).

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  • 11/04/2021

    • В последних матчах петербургский клуб одержал домашнюю победу над «Химками» (2:0) и на выезде одолел «Сочи» со счетом 2:1.

    После 25 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 54 очками. Разница мячей 57-22, 15 голов забил Сердра Азмун, еще 13 голов у Артема Дзюбы. Под вопросом участие Дриусси.

    Прогноз и ставки

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Зенита» — 1.77.

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    В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Краснодар» на выезде сыграл 1:1, а дома проиграл 2:4.

    В 5 последних выездах в Краснодар «Зенит» проиграл лишь раз, выиграв три последних матча. Прогнозируем, что питерский клуб не проиграет.

    Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.64.

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