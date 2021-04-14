«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Немцам удалось довольно успешно сыграть в первом матче. Да, «Боруссия» Д в итоге уступила команде Гвардиолы (2:1), но своей игрой вселила надежду.

Шанс на проход в полуфинал у дортмундцев есть, и довольно ощутимый. А как иначе, если Эрлинг Холанн забивает с завидной долей регулярности.

«Боруссия» Д провела успешный тур в Бундеслиге. Дортмундцы на выезде сумели сломить сопротивление «Штутгарта» (2:3).

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Холанн и компания явно будут рисковать. Дортмундцы с первых минут бросятся атаковать, и наверняка сумеют создать трудности небезгрешной обороне англичан.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы в первой встрече была не столь убедительна. Пусть даже с оглядкой на силу соперника, манкунианцы обязаны были побеждать увереннее, чем 2:1.

Мало того, если бы не гол Фила Фодена в концовке встречи, «Манчестер Сити» вообще мог иметь бы бледный вид. Впрочем, есть же еще ответная встреча.

В минувшем туре АПЛ команда Гвардиолы сенсационно уступила дома «Лидсу» (1:2). Причем соперник полматча играл в численном меньшинстве.

Да и вообще, «Манчестер Сити» весной несколько сдал. Уже и двухзначного преимущества над конкурентами в чемпионате нет, как нет стопроцентной уверенности в итоговом триумфе.

Ставка «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.71, на ничью за 4.38, а на «Боруссию» Дортмунд — за 4.68

Дортмунды будут стремиться отыграть минимальный гандикап, так что стоит ждать от них активности в атаке.

Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы окончательно решить вопрос о выходе в полуфинал.

И те, и другие отлично атакуют, так что голы в этой встрече наверняка будут. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60