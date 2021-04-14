«Боруссия» Д
Немцам удалось довольно успешно сыграть в первом матче. Да, «Боруссия» Д в итоге уступила команде Гвардиолы (2:1), но своей игрой вселила надежду.
Шанс на проход в полуфинал у дортмундцев есть, и довольно ощутимый. А как иначе, если Эрлинг Холанн забивает с завидной долей регулярности.
«Боруссия» Д провела успешный тур в Бундеслиге. Дортмундцы на выезде сумели сломить сопротивление «Штутгарта» (2:3).
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Холанн и компания явно будут рисковать. Дортмундцы с первых минут бросятся атаковать, и наверняка сумеют создать трудности небезгрешной обороне англичан.
«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы в первой встрече была не столь убедительна. Пусть даже с оглядкой на силу соперника, манкунианцы обязаны были побеждать увереннее, чем 2:1.
Мало того, если бы не гол Фила Фодена в концовке встречи, «Манчестер Сити» вообще мог иметь бы бледный вид. Впрочем, есть же еще ответная встреча.
В минувшем туре АПЛ команда Гвардиолы сенсационно уступила дома «Лидсу» (1:2). Причем соперник полматча играл в численном меньшинстве.
Да и вообще, «Манчестер Сити» весной несколько сдал. Уже и двухзначного преимущества над конкурентами в чемпионате нет, как нет стопроцентной уверенности в итоговом триумфе.
Ставка «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.71, на ничью за 4.38, а на «Боруссию» Дортмунд — за 4.68
Дортмунды будут стремиться отыграть минимальный гандикап, так что стоит ждать от них активности в атаке.
Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы окончательно решить вопрос о выходе в полуфинал.
И те, и другие отлично атакуют, так что голы в этой встрече наверняка будут. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60