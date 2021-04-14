ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ротор»Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором» Мохаммед СалахТрансферный дайджест. 6-12 апреля ЦСКА дожал СКА в шестом матчеЧуда не произошло. ЦСКА цинично уничтожил мечты СКА о камбэке
  • 20:57
    • Неймар и Мбаппе сыграют в атаке ПСЖ на матч с «Баварией»
  • 19:15
    • Женская сборная России вышла в финальную часть Евро-2022
  • 17:49
    • Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию
  • 17:19
    • Сергей Овчинников перешел на работу в РФС
    Все новости спорта

    В Дортмунде забьют все?

    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.60) на голы в Лиге чемпионов по футболу 14 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брюйне
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 14 Апреля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.63
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Немцам удалось довольно успешно сыграть в первом матче. Да, «Боруссия» Д в итоге уступила команде Гвардиолы (2:1), но своей игрой вселила надежду.

    Шанс на проход в полуфинал у дортмундцев есть, и довольно ощутимый. А как иначе, если Эрлинг Холанн забивает с завидной долей регулярности.

    «Боруссия» Д провела успешный тур в Бундеслиге. Дортмундцы на выезде сумели сломить сопротивление «Штутгарта» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Холанн и компания явно будут рисковать. Дортмундцы с первых минут бросятся атаковать, и наверняка сумеют создать трудности небезгрешной обороне англичан.

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы в первой встрече была не столь убедительна. Пусть даже с оглядкой на силу соперника, манкунианцы обязаны были побеждать увереннее, чем 2:1.

    Мало того, если бы не гол Фила Фодена в концовке встречи, «Манчестер Сити» вообще мог иметь бы бледный вид. Впрочем, есть же еще ответная встреча.

  • «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
  • Еще прогноз: «Манчестер Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов?

    • В минувшем туре АПЛ команда Гвардиолы сенсационно уступила дома «Лидсу» (1:2). Причем соперник полматча играл в численном меньшинстве.

    Да и вообще, «Манчестер Сити» весной несколько сдал. Уже и двухзначного преимущества над конкурентами в чемпионате нет, как нет стопроцентной уверенности в итоговом триумфе.

    Ставка «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.71, на ничью за 4.38, а на «Боруссию» Дортмунд — за 4.68

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Дортмунды будут стремиться отыграть минимальный гандикап, так что стоит ждать от них активности в атаке.

    Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы окончательно решить вопрос о выходе в полуфинал.

    И те, и другие отлично атакуют, так что голы в этой встрече наверняка будут. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сантос — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021
    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 14.04.2021. Прогнозы на футбол. В Дортмунде забьют все?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры