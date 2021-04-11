«Бернли» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 14:00 мск. «Бернли» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» после 30-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место. От зоны вылета команду Шона Дайча отделают семь очков.

«Бернли» в целом очень неплохо проводит вторую часть сезона. Сбои бывают, конечно, но не очень часто.

В прошлом туре «Бернли» уступил на выезде «Саутгемптону» со счетом 2:3, но перед этим были ничьи с «Лестером» и «Арсеналом» и победа над «Эвертоном».

Все прогнозы на АПЛ

«Бернли» в 12-ти предыдущих матчах на своем поле потерпел только два поражения. При этом пять последних домашних матчей «Бернли» завершились вничью, в четырех случаях — со счетом 1:1.

«Ньюкасл»

А вот «Ньюкасл» точно ждет очень нервный конец сезона. После 30-ти туров «сороки» занимают 17-е место, опережая идущий 18-м «Фулхэм» только на три очка. Правда, конкурент провел на два матча больше.

Судя по результатам, в «Ньюкасле» уверены, что все будет хорошо. Безвыигрышная серия составляет уже семь матчей — четыре ничьих и три поражения.

Но, например, в прошлом туре «Ньюкасл» отобрал очки у «Тоттенхэма» (2:2). Правда, результат сложно назвать справедливым, учитывая количество моментов у соперника.

«Ньюкасл» в текущем чемпионате одердал лишь три гостевые победы.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Ньюкасла» — за 3.50.

«Ньюкаслу» придется рисковать, других вариантов у гостей сейчас нет, учитывая турнирное положение.

А если ты рискуешь в матче с «Бернли», ты обязательно пропускаешь.

Ставка — тотал «Бернли» больше 1,0 за 1.72.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.03.