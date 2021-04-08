«Аякс» встретится на своем поле с «Ромой» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 8 апреля в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс», как известно, попал в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, где занял в своей группе третье место.

В 1/16 финала ЛЕ лучший клуб Нидерландов прошел «Лилль». Голландцы забили французам по два мяча и дома, и в гостях.

А в 1/8-й «Аякс» выиграл по сумме двух матчей у «Янг Бойз». Швейцарцам команда Эрика тен Хага забила в общей сложности пять мячей, при этом ни разу не пропустив.

Беспроигрышная серия «Аякса» составляет уже 24 (!) матча — 21 победа и три ничьих. Столько же матчей составляет и результативная серия амстердамского клуба. Последний раз «Аякс» проигрывал и не забивал в начале декабря, когда уступил дома «Аталанте».

«Рома»

Рома тоже выиграла все предыдущие матчи в текущем плей-офф Лиги Европы.

Первым соперником римского клуба стала «Брага». Вопреки ожиданиям, команда Паулу Фонсеки довольно легко выиграла у португальцев — 2:0 в гостях и 3:1 дома.

Никаких проблем у «Ромы» не было и в матчах с донецким «Шахтером». Общий счет по итогам двух встреч — 5:1 в пользу итальянцев.

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При этом в Серии А «Рома» в последних семи турах одержала только две победы, а в трех предыдущих матчах пропустила шесть мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры больше склоняются к тому, что в этом матче все-таки будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.77.

Глядя на то, сколько «Рома» и «Аякс» забивают в Лиге Европы, игра действительно может получиться результативной. Это тот случай, когда обе команды и сами играют, и другим не мешают.

Поэтому самым логичным выбором будет ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.98.

Также можно рассмотреть опасную ставку на тотал «Аякса» больше 2,0 за 2.87. У «Аякса» с атакой намного лучше, чем у «Браги» и «Шахтера».