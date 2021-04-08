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    «Аякс» разорвет защиту «Ромы»?

    «Аякс» — «Рома». Прогноз и ставки (к. 2.87) на Лигу Европы, футбол, 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Рома»
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    Результативная серия «Аякса» составляет 24 матча
    «Аякс» встретится на своем поле с «Ромой» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 8 апреля в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 08 Апреля 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Аякс»

    «Аякс», как известно, попал в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, где занял в своей группе третье место.

    В 1/16 финала ЛЕ лучший клуб Нидерландов прошел «Лилль». Голландцы забили французам по два мяча и дома, и в гостях.

    А в 1/8-й «Аякс» выиграл по сумме двух матчей у «Янг Бойз». Швейцарцам команда Эрика тен Хага забила в общей сложности пять мячей, при этом ни разу не пропустив.

    Беспроигрышная серия «Аякса» составляет уже 24 (!) матча — 21 победа и три ничьих. Столько же матчей составляет и результативная серия амстердамского клуба. Последний раз «Аякс» проигрывал и не забивал в начале декабря, когда уступил дома «Аталанте».

    «Рома»

    Рома тоже выиграла все предыдущие матчи в текущем плей-офф Лиги Европы.

    Первым соперником римского клуба стала «Брага». Вопреки ожиданиям, команда Паулу Фонсеки довольно легко выиграла у португальцев — 2:0 в гостях и 3:1 дома.

    Никаких проблем у «Ромы» не было и в матчах с донецким «Шахтером». Общий счет по итогам двух встреч — 5:1 в пользу итальянцев.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    При этом в Серии А «Рома» в последних семи турах одержала только две победы, а в трех предыдущих матчах пропустила шесть мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что в этом матче все-таки будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.77.

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    Глядя на то, сколько «Рома» и «Аякс» забивают в Лиге Европы, игра действительно может получиться результативной. Это тот случай, когда обе команды и сами играют, и другим не мешают.

    Поэтому самым логичным выбором будет ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.98.

    Также можно рассмотреть опасную ставку на тотал «Аякса» больше 2,0 за 2.87. У «Аякса» с атакой намного лучше, чем у «Браги» и «Шахтера».

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