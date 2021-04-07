«Порту» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» в нынешнем сезоне выступает не столь мощно, как привыкли его многочисленные поклонники. Шансы выиграть Примейра-лигу уже почти отсутствуют.

В минувшем туре чемпионата «Порту» дома сумел добыть победу. Команда с трудом одолела «Санта Клару» (2:1).

Зато в Лиге чемпионов «Порту» в овертайме сумел сенсационно пройти «Ювентус». Повезло, что ответный поединок игрался в гостях, что и стало решающим.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

С «Челси» отношения у «Порту» успешными точно не назовешь. Из четырех последний свиданий португальцы выиграли лишь в одном при четырех поражениях.

«Челси»

Команда Томаса Тухеля в четвертьфинал Лиги чемпионов шагнула вполне уверенно. Лондонцы дважды одолели «Атлетико» — 1:0 и 2:0.

По всей видимости, «Челси» будет максимально мотивирован именно на Лигу чемпионов. В АПЛ парни Тухеля не имеют шансов на чемпионский титул.

В минувшем туре АПЛ «Челси» по-настоящему провалился. Дома команда Тухеля пала под натиском одного из аутсайдеров лиги «Вест Бромвича» (2:5).

Пока непонятно, сыграют ли в этом матче Кристиан Пулишич и Нголо Канте. Впрочем, в первом матче «аристократы» будут мотивированы максимально.

Прогноз «Порту» — «Челси»

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Порту» — за 4.70

«Порту» слабовато играет против лондонцев, да и сейчас находится не в лучших кондициях.

Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы соорудить задел перед ответной встречей.

Обе команды сейчас пребывают не в лучшем состоянии, но свои шансы в атаке постараются реализовать. Наши прогноз и ставка — «Челси» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.62