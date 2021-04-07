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    «Челси» забьет во втором тайме?

    «Порту» — «Челси». Прогноз (к. 1.62) на голы в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу 7 апреля 2021 года

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    Томас Тухель
    «Порту» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 07 Апреля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 22:00 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» в нынешнем сезоне выступает не столь мощно, как привыкли его многочисленные поклонники. Шансы выиграть Примейра-лигу уже почти отсутствуют.

    В минувшем туре чемпионата «Порту» дома сумел добыть победу. Команда с трудом одолела «Санта Клару» (2:1).

    Зато в Лиге чемпионов «Порту» в овертайме сумел сенсационно пройти «Ювентус». Повезло, что ответный поединок игрался в гостях, что и стало решающим.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    С «Челси» отношения у «Порту» успешными точно не назовешь. Из четырех последний свиданий португальцы выиграли лишь в одном при четырех поражениях.

    «Челси»

    Команда Томаса Тухеля в четвертьфинал Лиги чемпионов шагнула вполне уверенно. Лондонцы дважды одолели «Атлетико» — 1:0 и 2:0.

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    • По всей видимости, «Челси» будет максимально мотивирован именно на Лигу чемпионов. В АПЛ парни Тухеля не имеют шансов на чемпионский титул.

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    • В минувшем туре АПЛ «Челси» по-настоящему провалился. Дома команда Тухеля пала под натиском одного из аутсайдеров лиги «Вест Бромвича» (2:5).

    Пока непонятно, сыграют ли в этом матче Кристиан Пулишич и Нголо Канте. Впрочем, в первом матче «аристократы» будут мотивированы максимально.

    Прогноз «Порту» — «Челси»

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «Порту» — за 4.70

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    «Порту» слабовато играет против лондонцев, да и сейчас находится не в лучших кондициях.

    Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы соорудить задел перед ответной встречей.

    Обе команды сейчас пребывают не в лучшем состоянии, но свои шансы в атаке постараются реализовать. Наши прогноз и ставка — «Челси» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.62

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