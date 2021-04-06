Во вторник, 6 апреля, в рамках 40-го тура английского Чемпионшипа в Лондоне на стадионе «Комьюнити» «Брентфорд» примет «Бирмингем». Начало игры — в 21:00 по мск. «Брентфорд» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» с 69 очками в турнирной таблице Чемпионшипа находится на третьей позиции, отставая от второго места на девять очков, но имеет одну игру в запасе.

В семи последних поединках первенства «пчелы» по три раза побеждали и расходились миром, а также потерпели одно фиаско, проиграв в гостях лидирующему «Норвичу» со счетом 0:1.

В последней проведенной встрече коллектив из Лондона на выезде поделил очки с «Хаддерсфилдом», сыграв 1:1. Эта мировая стала для него третьей подряд, где еще были результаты 1:1 и 2:2.

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36 из 69 очков «Брентфорд» завоевал на своей арене. Он выиграл десять матчей, шесть раз расписывал мировые и уступил всего в двух играх, разница мячей составляет 35:19.

«Бирмингем»

«Бирмингем» в текущем чемпионате ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 41 баллом занимает 20 в турнирной таблице, обходя зону вылета всего на три очка.

В пяти последних встречах в рамках Чемпионшипа «синие» трижды терпели «сухие» поражения и дважды побеждали, одолев в родных стенах 2:1 «Рединг» и 1:0 «Суонси» в минувшем туре.

Фиаско в этот период состоялись на своей территории от «Бристоля» (0:3), а на выезде от «Барнсли» (0:1) и «Уотфорда» (0:3). Отметим, что только раз коллектив сыграл вничью за последние 12 игр.

Вне родных стен «Бирмингем» заработал 23 очка из 43 общих. Он добился пяти викторий, восемь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 14:18.

В первом круге «Бирмингем» дома взял верх над «Брентфордом» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «синие» в играх с «пчелами» набрали четыре очка, победив 1:0 на выезде и сыграв 0:0 в родных стенах. Отметим, что лондонцы не могут одолеть бирмингемцев в последних пяти поединках.

Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Бирмингем»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.60.

На викторию «Бирмингема» дают — 6.40, ничья оценена — в 3.80.

Учитывая то, как неудачно играют «пчелы» с бирмингемцами в последнее время, в данном поединке рекомендуем ставить на гостей с Х, которым к тому же очень нужны очки для сохранения прописки.