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    «Бордо» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 5.5) на матч чемпионата Франции по футболу 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Страсбург»
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    «Бордо» идет на 13 месте
    «Бордо» будет принимать «Страсбург» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 4 апреля. Начало — в 16:00 мск. «Бордо» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Апреля 2021 года
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    •  Бордо 16:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.05
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  • 2.70
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    «Бордо»

    «Бордо» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными баллами.

    На счету «жирондинцев» десять побед, шесть ничьих и 14 поражений в 30 сыгранных турах.

    В позапрошлом туре команда Жана-Луи Гассе обыграла «Дижон» (3:1), прервав серию из семи матчей подряд без побед, в которых она набрала всего один балл.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата коллектив потерпел поражение от «Монпелье» (1:3) на выезде.

    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 33 набранными очками.

    На счету «Бегунов» девять побед, шесть ничьих и 15 поражений в 30 сыгранных турах.

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  • 29/03/2021

    • В двух последних матчах команда Тьерри Лоре потерпела поражения. Ее обидчиками стали «Ренн» (0:1) и «Ланс» (1:2).

    Отрыв от зоны вылета у команды составляет пять очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — четыре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,928.

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    Успех гостей оценивается в 2,744, тогда как ничья — в 3,22.

    Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 5,5.

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    Прогноз и ставка на матч «Бордо» — «Страсбург» 04.04.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 5.50.
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