«Бордо» будет принимать «Страсбург» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 4 апреля. Начало — в 16:00 мск. «Бордо» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными баллами.

На счету «жирондинцев» десять побед, шесть ничьих и 14 поражений в 30 сыгранных турах.

В позапрошлом туре команда Жана-Луи Гассе обыграла «Дижон» (3:1), прервав серию из семи матчей подряд без побед, в которых она набрала всего один балл.

Все прогнозы на Лигу 1

Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата коллектив потерпел поражение от «Монпелье» (1:3) на выезде.

«Страсбург»

«Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 33 набранными очками.

На счету «Бегунов» девять побед, шесть ничьих и 15 поражений в 30 сыгранных турах.

В двух последних матчах команда Тьерри Лоре потерпела поражения. Ее обидчиками стали «Ренн» (0:1) и «Ланс» (1:2).

Отрыв от зоны вылета у команды составляет пять очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — четыре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,928.

Успех гостей оценивается в 2,744, тогда как ничья — в 3,22.

Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 5,5.