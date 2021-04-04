«Бордо»
«Бордо» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 набранными баллами.
На счету «жирондинцев» десять побед, шесть ничьих и 14 поражений в 30 сыгранных турах.
В позапрошлом туре команда Жана-Луи Гассе обыграла «Дижон» (3:1), прервав серию из семи матчей подряд без побед, в которых она набрала всего один балл.
Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата коллектив потерпел поражение от «Монпелье» (1:3) на выезде.
«Страсбург»
«Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 33 набранными очками.
На счету «Бегунов» девять побед, шесть ничьих и 15 поражений в 30 сыгранных турах.
В двух последних матчах команда Тьерри Лоре потерпела поражения. Ее обидчиками стали «Ренн» (0:1) и «Ланс» (1:2).
Отрыв от зоны вылета у команды составляет пять очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — четыре.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,928.
Успех гостей оценивается в 2,744, тогда как ничья — в 3,22.
Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 5,5.